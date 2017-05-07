«Серебро» от Жусупова и Кункабаева, или как Узбекистан разгромно выиграл ЧА-2017 по боксу
В Ташкенте завершился квалификационный чемпионат Азии по боксу. Казахстанские боксеры заняли второе общекомандное место, но преимущество соперников в медальном плане — подавляющее. О последнем дне континентального турнира — в материале корреспондента Vesti.kz.
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Перед состязанием в Узбекистане тренерский штаб казахстанской команды планировал три золотые медали. В итоге, четыре отечественных спортсмена пробились в финал состязания. Уверенную победу в первый день решающих боев одержал серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит (до 91 килограмма).
Полутяжеловес Ерик Альжанов был не так успешен и остановился на «серебре». Во второй день за «золото» бились Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).
Жусупов в финальном поединке уступил по очкам
Медальный зачет:
1. Узбекистан — 9 золотых медалей;
2. Казахстан — 1 золотая, 3 серебряные и 4 бронзовые медали;
3−4. Индия — 2 серебряные и 2 бронзовые медали;
Монголия — 2 серебряные и 2 бронзовые медали;
5. Южная Корея — 2 серебряные и 1 бронзовые медали;
6. Китай — 1 серебряная и 2 бронзовые медали;
7−8. Филиппины — 2 бронзовые медали;
Сирия — 2 бронзовые медали;
9−13. Туркмения — 1 бронзовая медаль;
Таджикистан — 1 бронзовая медаль;
Кыргызстан — 1 бронзовая медаль;
Иран — 1 бронзовая медаль;
Иордания — бронзовая медаль;.
Дневная сессия
До 49 килограммов.
1. Хасанбой Дусматов (Узбекистан);
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3. Амит (Индия) и Роген Ладон (Филиппины);
5−6. Корнелиус Квангу Лангу (Индонезия) и Хуссейн Аль Масри (Сирия);.
До 52 килограммов.
1. Жасур Латипов (Узбекистан)
2. Инку Ким (Корея);
3. Азамат Исакулов (Казахстан) и Даниэл Маамо (Филиппины);
5−6. Рюси Баба (Япония) и Кавиндер Сингх Биш (Индия)/Абдул Салам Касим (Малайзия);.
До 64 килограммов.
1. Икболжон Холдаров (Узбекистан);
2. Чинзориг Баатарсух (Монголия);
3. Нурлан Кобашев (Кыргызстан) и Бекдаулет Ибрагимов (Казахстан);
5−6. Ган Ван (Китай) и Душан Сапарамаду (Шри-Ланка);.
Вечерняя программа
До 69 килограммов.
1. Шахрам Гиясов (Узбекистан);
2. Абылайхан Жусупов (Казахстан);
3. Сажжад Каземзадехпоштери (Иран) и Тувшинбат Бямба (Монголия);
5−6. Ахмад Хуссейн (Сирия) и Кумар Мано (Индия);.
Свыше 91 килограмма.
1. Баходир Жалолов (Узбекистан);
2. Камшыбек Кункабаев (Казахстан);
3. Мохамад Мулайес (Сирия) и Хуссейн Яшайш (Иордания);
5−6. Кумар Сатиш (Индия) и До Хьюн Ким (Корея)/Буванека Аддуракарам (Шри-Ланка);.
Напомним, сборная Казахстана по боксу завоевала девять лицензий на чемпионат мира в Германии. Победителями и призерами турнира стали Василий Левит («золото»), Ерик Альжанов («серебро»), Азамат Исакулов («бронза»), Кайрат Ералиев («бронза»), Бекдаулет Ибрагимов («бронза») и Абильхан Аманкул («бронза»).
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