Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29672637/
7 мая 2017, 18:47 | Бокс | Vesti.kz

«Серебро» от Жусупова и Кункабаева, или как Узбекистан разгромно выиграл ЧА-2017 по боксу

В Ташкенте завершился квалификационный чемпионат Азии по боксу. Казахстанские боксеры заняли второе общекомандное место, но преимущество соперников в медальном плане — подавляющее. О последнем дне континентального турнира — в материале корреспондента Vesti.kz.

На турнире в Ташкенте казахстанцы стали вторыми в медальном зачете значительно отстав от хозяев ринга. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Перед состязанием в Узбекистане тренерский штаб казахстанской команды планировал три золотые медали. В итоге, четыре отечественных спортсмена пробились в финал состязания. Уверенную победу в первый день решающих боев одержал серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит (до 91 килограмма).

Полутяжеловес Ерик Альжанов был не так успешен и остановился на «серебре». Во второй день за «золото» бились Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).

Жусупов в финальном поединке уступил по очкам вице-чемпиону Олимпиады-2016 Шахраму Гиясову, а Кункабаев проиграл Баходиру Жалолову. Таким образом, узбекские боксеры выиграли девять золотых медалей, и выиграли неофициальный зачет. Казахстан благодаря «золоту» Василия Левита на втором месте.

Медальный зачет:

1. Узбекистан — 9 золотых медалей;
2. Казахстан — 1 золотая, 3 серебряные и 4 бронзовые медали;
3−4. Индия — 2 серебряные и 2 бронзовые медали;
Монголия — 2 серебряные и 2 бронзовые медали;
5. Южная Корея — 2 серебряные и 1 бронзовые медали;
6. Китай — 1 серебряная и 2 бронзовые медали;
7−8. Филиппины — 2 бронзовые медали;
Сирия — 2 бронзовые медали;
9−13. Туркмения — 1 бронзовая медаль;
Таджикистан — 1 бронзовая медаль;
Кыргызстан — 1 бронзовая медаль;
Иран — 1 бронзовая медаль;
Иордания — бронзовая медаль;.

Дневная сессия

До 49 килограммов.

1. Хасанбой Дусматов (Узбекистан);
2. Ган-Эрден Ганкуя (Монголия);
3. Амит (Индия) и Роген Ладон (Филиппины);
5−6. Корнелиус Квангу Лангу (Индонезия) и Хуссейн Аль Масри (Сирия);.

До 52 килограммов.

1. Жасур Латипов (Узбекистан)
2. Инку Ким (Корея);
3. Азамат Исакулов (Казахстан) и Даниэл Маамо (Филиппины);
5−6. Рюси Баба (Япония) и Кавиндер Сингх Биш (Индия)/Абдул Салам Касим (Малайзия);.

До 64 килограммов.

1. Икболжон Холдаров (Узбекистан);
2. Чинзориг Баатарсух (Монголия);
3. Нурлан Кобашев (Кыргызстан) и Бекдаулет Ибрагимов (Казахстан);
5−6. Ган Ван (Китай) и Душан Сапарамаду (Шри-Ланка);.

Вечерняя программа

До 69 килограммов.

1. Шахрам Гиясов (Узбекистан);
2. Абылайхан Жусупов (Казахстан);
3. Сажжад Каземзадехпоштери (Иран) и Тувшинбат Бямба (Монголия);
5−6. Ахмад Хуссейн (Сирия) и Кумар Мано (Индия);.

Свыше 91 килограмма.

1. Баходир Жалолов (Узбекистан);
2. Камшыбек Кункабаев (Казахстан);
3. Мохамад Мулайес (Сирия) и Хуссейн Яшайш (Иордания);
5−6. Кумар Сатиш (Индия) и До Хьюн Ким (Корея)/Буванека Аддуракарам (Шри-Ланка);.

Напомним, сборная Казахстана по боксу завоевала девять лицензий на чемпионат мира в Германии. Победителями и призерами турнира стали Василий Левит («золото»), Ерик Альжанов («серебро»), Азамат Исакулов («бронза»), Кайрат Ералиев («бронза»), Бекдаулет Ибрагимов («бронза») и Абильхан Аманкул («бронза»).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Жусупов рассказал о тактической ошибке и нокдауне от узбека Гиясова в бою за «золото» ЧА-2017

Жусупов рассказал о тактической ошибке и нокдауне от узбека Гиясова в бою за «золото» ЧА-2017

Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов) рассказал после финального боя, как настраивался на финальный поединок с Шахрамом Гиясовым из Узбекистана, и что у него не получилось в борьбе за «золото» ЧА-2017, корреспондент Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Для меня сборная Казахстана никогда не была плохой. С ней всегда надо держать ухо в остро - тренер команды Узбекистана

Жусупов рассказал о тактической ошибке и нокдауне от узбека Гиясова в бою за "золото" ЧА-2017

"Серебро" от Жусупова и Кункабаева, или как Узбекистан разгромно выиграл ЧА-2017 по боксу