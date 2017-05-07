«Серебро» от Жусупова и Кункабаева, или как Узбекистан разгромно выиграл ЧА-2017 по боксу

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Перед состязанием в Узбекистане тренерский штаб казахстанской команды планировал три золотые медали. В итоге, четыре отечественных спортсмена пробились в финал состязания. Уверенную победу в первый день решающих боев одержал серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит (до 91 килограмма).

Полутяжеловес Ерик Альжанов был не так успешен и остановился на «серебре». Во второй день за «золото» бились Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).

Жусупов в финальном поединке уступил по очкам вице-чемпиону Олимпиады-2016 Шахраму Гиясову, а Кункабаев проиграл Баходиру Жалолову. Таким образом, узбекские боксеры выиграли девять золотых медалей, и выиграли неофициальный зачет. Казахстан благодаря «золоту» Василия Левита на втором месте.

Медальный зачет:

1. Узбекистан — 9 золотых медалей;

2. Казахстан — 1 золотая, 3 серебряные и 4 бронзовые медали;

3−4. Индия — 2 серебряные и 2 бронзовые медали;

Монголия — 2 серебряные и 2 бронзовые медали;

5. Южная Корея — 2 серебряные и 1 бронзовые медали;

6. Китай — 1 серебряная и 2 бронзовые медали;

7−8. Филиппины — 2 бронзовые медали;

Сирия — 2 бронзовые медали;

9−13. Туркмения — 1 бронзовая медаль;

Таджикистан — 1 бронзовая медаль;

Кыргызстан — 1 бронзовая медаль;

Иран — 1 бронзовая медаль;

Иордания — бронзовая медаль;.

Дневная сессия

До 49 килограммов.

1. Хасанбой Дусматов (Узбекистан);

2. Ган-Эрден Ганкуя (Монголия);

3. Амит (Индия) и Роген Ладон (Филиппины);

5−6. Корнелиус Квангу Лангу (Индонезия) и Хуссейн Аль Масри (Сирия);.

До 52 килограммов.

1. Жасур Латипов (Узбекистан)

2. Инку Ким (Корея);

3. Азамат Исакулов (Казахстан) и Даниэл Маамо (Филиппины);

5−6. Рюси Баба (Япония) и Кавиндер Сингх Биш (Индия)/Абдул Салам Касим (Малайзия);.

До 64 килограммов.

1. Икболжон Холдаров (Узбекистан);

2. Чинзориг Баатарсух (Монголия);

3. Нурлан Кобашев (Кыргызстан) и Бекдаулет Ибрагимов (Казахстан);

5−6. Ган Ван (Китай) и Душан Сапарамаду (Шри-Ланка);.

Вечерняя программа

До 69 килограммов.

1. Шахрам Гиясов (Узбекистан);

2. Абылайхан Жусупов (Казахстан);

3. Сажжад Каземзадехпоштери (Иран) и Тувшинбат Бямба (Монголия);

5−6. Ахмад Хуссейн (Сирия) и Кумар Мано (Индия);.

Свыше 91 килограмма.

1. Баходир Жалолов (Узбекистан);

2. Камшыбек Кункабаев (Казахстан);

3. Мохамад Мулайес (Сирия) и Хуссейн Яшайш (Иордания);

5−6. Кумар Сатиш (Индия) и До Хьюн Ким (Корея)/Буванека Аддуракарам (Шри-Ланка);.

Напомним, сборная Казахстана по боксу завоевала девять лицензий на чемпионат мира в Германии. Победителями и призерами турнира стали Василий Левит («золото»), Ерик Альжанов («серебро»), Азамат Исакулов («бронза»), Кайрат Ералиев («бронза»), Бекдаулет Ибрагимов («бронза») и Абильхан Аманкул («бронза»).