Не с пустыми руками, или что Альварес поставит на кон в бою с Головкиным в сентябре?
16 сентября в
Лас-Вегасе состоится бой между чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) и чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в средней категории казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
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Поединок пройдет на
Сразу после победы единогласным решением судей Альварес пригласил Головкина на ринг и объявил об их поединка на сентябрь. Эффектный выход казахстанского боксера даже сравнили с шоу из реслинга.
После боя с
Сообщалось, что на кону их боя будут стоять четыре титула, принадлежащие Головкину. При этом сам Альварес ранее заявил, что в бою с GGG не будет претендовать на его пояс WBC. Причиной тому стал конфликт между мексиканцем и Советом, произошедший в прошлом году
В то же время «Канело» не будет выходить против Головкина с пустыми руками. На кон мексиканец поставит свой пояс чемпиона мира в среднем весе по версии авторитетного журнала The Ring, о чем сообщается на сайте издания.
При этом журнал уже призывали отобрать этот титул у «Канело», поскольку мексиканец не дерется в 160 фунтах и не провел ни одного боя рамках этого лимита, и отдать его Головкину.
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