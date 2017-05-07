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https://sport.mail.ru/news/boxing/29672538/
7 мая 2017, 18:37 | Бокс | Vesti.kz

Не с пустыми руками, или что Альварес поставит на кон в бою с Головкиным в сентябре?

16 сентября в Лас-Вегасе состоится бой между чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) и чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в средней категории казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).

В прошлом году мексиканец без боя отдал GGG пояс чемпиона WBC. Увеличить
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Поединок пройдет на T-Mobile Arena, принявшей накануне вечер бокса, главным событием которого стал поединок «Канело» с его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

Сразу после победы единогласным решением судей Альварес пригласил Головкина на ринг и объявил об их поединка на сентябрь. Эффектный выход казахстанского боксера даже сравнили с шоу из реслинга.

После боя с Чавесом-младшим была организована пресс-конференция, на которой «Канело» и Головкин провели первую дуэль взглядов.

Сообщалось, что на кону их боя будут стоять четыре титула, принадлежащие Головкину. При этом сам Альварес ранее заявил, что в бою с GGG не будет претендовать на его пояс WBC. Причиной тому стал конфликт между мексиканцем и Советом, произошедший в прошлом году из-за разногласий по поводу поединка с казахстанцем, которому «Канело» в итоге без боя отдал пояс WBC в среднем весе.

В то же время «Канело» не будет выходить против Головкина с пустыми руками. На кон мексиканец поставит свой пояс чемпиона мира в среднем весе по версии авторитетного журнала The Ring, о чем сообщается на сайте издания.

При этом журнал уже призывали отобрать этот титул у «Канело», поскольку мексиканец не дерется в 160 фунтах и не провел ни одного боя рамках этого лимита, и отдать его Головкину.

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