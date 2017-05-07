Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29672303/
7 мая 2017, 17:39 | Бокс | Sports.kz

Казахстанский супертяжеловес проиграл узбекскому боксеру в финале чемпионата Азии-2017

В весовой категории свыше 91 килограмма свой финальный бой на чемпионате Азии провел казахстанец Камшыбек Конкабаев, пишет Sports.kz.

В весовой категории свыше 91 килограмма свой финальный бой на чемпионате Азии провел <span class=error>казахстанец</span> Камшыбек <span class=error>Конкабаев</span> пишет Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Его соперник был представитель Узбекистана Баходир Джалолов. Казахстанец оказался слабее и уступил — 0:4.

Ранее «золото» получил Василий Левит (91 кг), «серебро» досталось Аблайхану Жусупову (69 кг) и Ерику Альжанову (81 кг), бронзовые медали турнира завоевали Азамат Исакулов (52 кг), Кайрат Ералиев (56 кг), Бекдаулет Ибрагимов (64 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
07 мая

Видео выхода Головкина на ринг к Альваресу

Видео реакции зрителей T-Mobile Arena на объявление боя Головкин - Альварес

Сенсации и неожиданности