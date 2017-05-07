Казахстанский супертяжеловес проиграл узбекскому боксеру в финале чемпионата Азии-2017
В весовой категории свыше 91 килограмма свой финальный бой на чемпионате Азии провел казахстанец Камшыбек Конкабаев, пишет Sports.kz.
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Его соперник был представитель Узбекистана Баходир Джалолов. Казахстанец оказался слабее и уступил — 0:4.
Ранее «золото» получил Василий Левит (91 кг), «серебро» досталось Аблайхану Жусупову (69 кг) и Ерику Альжанову (81 кг), бронзовые медали турнира завоевали Азамат Исакулов (52 кг), Кайрат Ералиев (56 кг), Бекдаулет Ибрагимов (64 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг).
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