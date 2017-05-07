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7 мая 2017, 17:37 | Бокс | Sports.kz

Какие медали завоевали казахстанские боксеры на чемпионате Азии-2017

Сборная Казахстана по боксу выиграла на чемпионате Азии-2017 восемь медалей, сообщает Sports.kz.

Сборная Казахстана по боксу выиграла на чемпионате Азии-2017 восемь медалей сообщает Sports.kz. Увеличить
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Единственную золотую медаль в копилку команды принес Василий Левит, выступающий в весовой категории до 91 килограмма.

Серебряными призерами стали Аблайхан Жусупов (69 кг), Ерик Альжанов (81 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг).

«Бронза» у Азамата Исакулова (52 кг), Кайрата Ералиева (56 кг), Бекдаулета Ибрагимова (64 кг) и Абильхана Аманкула (75 кг).

Таким образом, без наград остались лишь Ержан Жомарт (49 кг) и Адилет Курметов (60 кг).

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