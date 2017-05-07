Какие медали завоевали казахстанские боксеры на чемпионате Азии-2017
Сборная Казахстана по боксу выиграла на чемпионате Азии-2017 восемь медалей, сообщает Sports.kz.
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Единственную золотую медаль в копилку команды принес Василий Левит, выступающий в весовой категории до 91 килограмма.
Серебряными призерами стали Аблайхан Жусупов (69 кг), Ерик Альжанов (81 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг).
«Бронза» у Азамата Исакулова (52 кг), Кайрата Ералиева (56 кг), Бекдаулета Ибрагимова (64 кг) и Абильхана Аманкула (75 кг).
Таким образом, без наград остались лишь Ержан Жомарт (49 кг) и Адилет Курметов (60 кг).
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