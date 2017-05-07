Казахстан уступил Узбекистану в медальном зачете чемпионата Азии-2017

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Золотую медаль выиграл Василий Левит (весовая категория до 91 килограмма), серебряные — Аблайхан Жусупов (69 кг), Ерик Альжанов (81 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг), бронзовые — Азамат Исакулов (52 кг), Кайрат Ералиев (56 кг), Бекдаулет Ибрагимов (64 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг).



По этому показателю она значительно уступила команде Узбекистана, у которой девять медалей, и все — золотые: Хасанбой Дусматов (49 кг), Жасурбек Латипов (52 кг), Муроджон Ахмадалиев (56 кг), Элнур Абдураимов (60 кг), Икболжон Халдаров (64 кг), Шахрам Гиясов (69 кг), Исраил Мадримов (75 кг), Бектемир Меликузиев (81 кг) и Баходир Джалолов (+91 кг).