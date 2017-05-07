Жусупов проиграл узбеку Гиясову в финале чемпионата Азии-2017
На чемпионате Азии-2017 по боксу в Ташкенте состоялся финальный поединок весовой категории до 69 килограммов, пишет Sports.kz.
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Казахстанцу Аблайхану Жусупова противостоял хозяин ринга из Узбекистана Шахрам Гиясов, который победил решением судей — 5:0.
Ранее «золото» получил Василий Левит (91 кг), «серебро» досталось Ерику Альжанову (81 кг), бронзовые медали турнира завоевали Азамат Исакулов (52 кг), Кайрат Ералиев (56 кг), Бекдаулет Ибрагимов (64 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг).
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