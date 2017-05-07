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https://sport.mail.ru/news/boxing/29671989/
7 мая 2017, 16:57 | Бокс | Sports.kz

Жусупов проиграл узбеку Гиясову в финале чемпионата Азии-2017

На чемпионате Азии-2017 по боксу в Ташкенте состоялся финальный поединок весовой категории до 69 килограммов, пишет Sports.kz.

На чемпионате Азии-2017 по боксу в Ташкенте состоялся финальный поединок весовой категории до 69 килограммов пишет Sports.kz. Увеличить
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Казахстанцу Аблайхану Жусупова противостоял хозяин ринга из Узбекистана Шахрам Гиясов, который победил решением судей — 5:0.

Ранее «золото» получил Василий Левит (91 кг), «серебро» досталось Ерику Альжанову (81 кг), бронзовые медали турнира завоевали Азамат Исакулов (52 кг), Кайрат Ералиев (56 кг), Бекдаулет Ибрагимов (64 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг).

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