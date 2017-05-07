Василий Левит: В Ташкенте люди узнают, просят сфотографироваться. Это очень приятно
Серебряный призер Олимпиады в Рио Василий Левит, на чемпионате Азии подтвердил свой высокий класс, став первым казахстанским боксером, которому удалось трижды завоевать золотые медали континентального первенства. Ранее он становился чемпионом в 2009 и 2015 годах.
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В интервью корреспонденту республиканского
— Василий, мои поздравления с победой. Как сложился для Вас чемпионат Азии? Насколько сложным выдался турнирный путь?
— Конечно, было непросто.
— Показалось, что в финале вам попался довольно неудобный соперник…
— Ну, здесь все неудобные. Нет
— За что
— Я сам, если честно, не понял, но видно, было за что, раз дали. Судье виднее.
— Как рассчитывали действовать в финале?
— Тренеры дали установку, я старался её выполнить. Вот и все.
— Правильно понимаю, что план был — работать на дистанции, не идти в ближний бой, переигрывать?
— Да. Тренеры сказали работать передней рукой, после правую добавлять, поджимать, в своей дистанции.
— Можно сказать, что финальный бой был самым трудным на турнире?
— Нет, я бы так не сказал. Бой как бой.
— Вы стали первым казахстанским боксером, которому удалось выиграть трижды чемпионат Азии. Что для Вас это значит?
— Если честно, то особого значения этому не придаю, не думал даже об этом. Просто сейчас достаточно дальнейших задач, которые нужно будет выполнять. Дальше надо тренироваться, готовиться.
— Как оцените свою форму? Насколько процентов Вы показали свой максимум?
— Наверное, процентов на 70. Нужно еще добирать остальные, чтобы, дай Бог, к концу лета выйти на пик формы.
— Ранее в тяжелых весах казахстанские боксеры уверенно проходили чемпионат Азии. Сейчас конкуренция на Азиатском континенте возросла, и вы это почувствовали на себе?
— Безусловно, много боксеров, которые поднялись из 81 килограмма. Выиграть турнир всегда трудно. Нужно хорошо поработать, чтобы стать чемпионом. Да и про предыдущие года я не могу сказать, что было легко.
— По боям остальных ребят — может смогли посмотреть поединки наших боксеров? Какое впечатление оставили?
— Это уже в моей компетенции. Скорее к тренерам.
— Что скажешь о шансах в финале Камшыбека Конкабаева и Абылайхана Жусупова?
— Ребята опытные, все уже знают. Думаю, что они разберутся без моих советов. На это есть тренеры и целая команда. Я просто хочу ребятам пожелать удачи, чтобы они выиграли.
— В первое бое на турнире вы встретились с узбекским боксером. Давление со стороны зрителей на вас
— Нет. Вышел и старался выполнять установку тренера.
— Но в психологическом плане было трудно боксировать против хозяина ринга?
— Мне без разницы. Я на это внимания не обращаю. Наоборот, так лучше. Тебя это раззадоривает и хочется боксировать все лучше и лучше.
— Какую оценку сами себе поставили бы за турнир?
— Четыре.
— Чего пока не хватает до «пятерки»?
— Это уже секреты. Будем работать, чтобы набрать форму и вновь добиваться высоких результатов.
— Скажите честно, Вам надоели вопросы про Евгения Тищенко?
— Ну, не то, чтобы надоели. Мне просто кажется, что эту тему уже нужно закрыть. Олимпиада прошла. Зачем вспоминать все это? Уже начался новый олимпийский цикл и нужно двигаться дальше.
— Ходили разговоры о том, что вы могли встретиться с ним в рамках четвертьфинальной стадии Всемирной серии бокса, где соперником «арланом» стала российская команда…
— Я не знаю, люди просто натягивают интригу. Их тоже можно понять, профессия корреспондентов — найти
— Но, Вам было интересно встретиться с Тищенко в рамках WSB?
— Мне разницы с кем боксировать. Скажут, что надо, я буду боксировать. Не важно — с кем, когда, на каком турнире. Как скажут тренеры — так и будет.
— Видел видео, как много народу окружило вас поле финального боя. Удивлены, такому большому вниманию в Узбекистане?
— Бывает, что в Ташкенте люди узнают, просят сфотографироваться. Конечно, удивлен, что не только у нас узнают. Это очень приятно.
— Пару слов болельщикам, которые активно поддерживали Вас на чемпионате Азии?
— Отдельно хочется поблагодарить всех казахстанцев за поддержку, сообщения, которые постоянно поступали и поступают. С такой поддержкой намного проще выступать на соревнованиях, добиваться побед.
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