Василий Левит: В Ташкенте люди узнают, просят сфотографироваться. Это очень приятно

В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz Василий Левит рассказал о финальном поединке с индийцем Сумитом Сангваном и, в целом, о турнире.

— Василий, мои поздравления с победой. Как сложился для Вас чемпионат Азии? Насколько сложным выдался турнирный путь?

— Конечно, было непросто. Все-таки это чемпионат Азии, соревнования высокого уровня и пришлось приложить немало усилий, чтобы выиграть. Слава Богу, что все получилось.



— Показалось, что в финале вам попался довольно неудобный соперник…

— Ну, здесь все неудобные. Нет каких-то идеальных, которые бы мне подходили. На каждого нужно, должным образом настроиться, с каждым поработать, и все.



— За что все-таки судья вынес вам предупреждение?

— Я сам, если честно, не понял, но видно, было за что, раз дали. Судье виднее.



— Как рассчитывали действовать в финале?

— Тренеры дали установку, я старался её выполнить. Вот и все.



— Правильно понимаю, что план был — работать на дистанции, не идти в ближний бой, переигрывать?

— Да. Тренеры сказали работать передней рукой, после правую добавлять, поджимать, в своей дистанции.



— Можно сказать, что финальный бой был самым трудным на турнире?

— Нет, я бы так не сказал. Бой как бой.



— Вы стали первым казахстанским боксером, которому удалось выиграть трижды чемпионат Азии. Что для Вас это значит?

— Если честно, то особого значения этому не придаю, не думал даже об этом. Просто сейчас достаточно дальнейших задач, которые нужно будет выполнять. Дальше надо тренироваться, готовиться.



— Как оцените свою форму? Насколько процентов Вы показали свой максимум?

— Наверное, процентов на 70. Нужно еще добирать остальные, чтобы, дай Бог, к концу лета выйти на пик формы.



— Ранее в тяжелых весах казахстанские боксеры уверенно проходили чемпионат Азии. Сейчас конкуренция на Азиатском континенте возросла, и вы это почувствовали на себе?

— Безусловно, много боксеров, которые поднялись из 81 килограмма. Выиграть турнир всегда трудно. Нужно хорошо поработать, чтобы стать чемпионом. Да и про предыдущие года я не могу сказать, что было легко.



— По боям остальных ребят — может смогли посмотреть поединки наших боксеров? Какое впечатление оставили?

— Это уже в моей компетенции. Скорее к тренерам.



— Что скажешь о шансах в финале Камшыбека Конкабаева и Абылайхана Жусупова?

— Ребята опытные, все уже знают. Думаю, что они разберутся без моих советов. На это есть тренеры и целая команда. Я просто хочу ребятам пожелать удачи, чтобы они выиграли.



— В первое бое на турнире вы встретились с узбекским боксером. Давление со стороны зрителей на вас как-то повлияло?

— Нет. Вышел и старался выполнять установку тренера.



— Но в психологическом плане было трудно боксировать против хозяина ринга?

— Мне без разницы. Я на это внимания не обращаю. Наоборот, так лучше. Тебя это раззадоривает и хочется боксировать все лучше и лучше.



— Какую оценку сами себе поставили бы за турнир?

— Четыре.



— Чего пока не хватает до «пятерки»?

— Это уже секреты. Будем работать, чтобы набрать форму и вновь добиваться высоких результатов.



— Скажите честно, Вам надоели вопросы про Евгения Тищенко?

— Ну, не то, чтобы надоели. Мне просто кажется, что эту тему уже нужно закрыть. Олимпиада прошла. Зачем вспоминать все это? Уже начался новый олимпийский цикл и нужно двигаться дальше.



— Ходили разговоры о том, что вы могли встретиться с ним в рамках четвертьфинальной стадии Всемирной серии бокса, где соперником «арланом» стала российская команда…

— Я не знаю, люди просто натягивают интригу. Их тоже можно понять, профессия корреспондентов — найти что-то интересное, чтобы были рейтинги. Это нормально, но натягивать это все тоже излишне.



— Но, Вам было интересно встретиться с Тищенко в рамках WSB?

— Мне разницы с кем боксировать. Скажут, что надо, я буду боксировать. Не важно — с кем, когда, на каком турнире. Как скажут тренеры — так и будет.



— Видел видео, как много народу окружило вас поле финального боя. Удивлены, такому большому вниманию в Узбекистане?

— Бывает, что в Ташкенте люди узнают, просят сфотографироваться. Конечно, удивлен, что не только у нас узнают. Это очень приятно.



— Пару слов болельщикам, которые активно поддерживали Вас на чемпионате Азии?

— Отдельно хочется поблагодарить всех казахстанцев за поддержку, сообщения, которые постоянно поступали и поступают. С такой поддержкой намного проще выступать на соревнованиях, добиваться побед.