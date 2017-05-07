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https://sport.mail.ru/news/boxing/29671526/
7 мая 2017, 15:51 | Бокс | Sports.kz

Стало известно, что Альварес поставит на кон в бою с Головкиным

16 сентября в Лас-Вегасе мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) проведет бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

16 сентября в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> мексиканский боксер <span class=error>Сауль</span> Альварес (49−1−1 34 КО) проведет бой с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Ранее стало известно, что казахстанский боксер поставит на кон все свои пояса в среднем весе: WBA Super, WBC, IBF и IBO. «Канело» же подобными наградами похвастать не может, поэтому рискнет тем, что у него есть — титулом чемпиона мира в среднем весе по версии журнала The Ring.

Отметим, что ранее журналисты призывали The Ring лишить Альвареса этого титула и передать его Головкину, поскольку GGG дерется в 160 фунтах, а мексиканец — нет.

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