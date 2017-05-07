Стало известно, что Альварес поставит на кон в бою с Головкиным

Ранее стало известно, что казахстанский боксер поставит на кон все свои пояса в среднем весе: WBA Super, WBC, IBF и IBO. «Канело» же подобными наградами похвастать не может, поэтому рискнет тем, что у него есть — титулом чемпиона мира в среднем весе по версии журнала The Ring.



Отметим, что ранее журналисты призывали The Ring лишить Альвареса этого титула и передать его Головкину, поскольку GGG дерется в 160 фунтах, а мексиканец — нет.