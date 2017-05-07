Фируза Шарипова сделала прогноз на бой Геннадия Головкина с Саулем Альваресом
Первая девушка в
профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова прокомментировала корреспонденту Vesti.kz прошедшее мексиканское дерби между Саулем «Канело» Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим, а также сделала прогноз на встречу победителя этого боя с казахстанским чемпионом мира по версиям WBC, IBF, WBA (Super), IBO Геннадием Головкиным.
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— Что Вы думаете о прошедшем поединке между Саулем «Канело» Альваресом и Хулио Сезаром
— Конечно, в этом бою Альварес показал себя во всей красе. Практически все его удары ложились точно в цель. Такое ощущение, что Чавес, который неплохо начал поединок, пропустив пару ударов, стал очень сильно опасаться и осторожничать. Возможно, сила и мощь Альвареса вызвали у него неосознанный страх. Весь бой он был менее активен, надеясь
Очень рада, что бой между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным наконец официально объявлен. «Канело» — самый достойный соперник для казахстанского чемпиона. Еще когда только начались разговоры об этом бое, у мексиканца были шансы на победу. А сейчас, когда он вышел на пик своей карьеры, мне кажется, выиграет Альварес.
— Решением или досрочно?
— Вряд ли мексиканцу удастся нокаутировать Головкина, ведь за всю карьеру он ни разу не был даже в нокдауне. Но победа единогласным решением судей будет за Альваресом. Но это будет конкретный бой. Мы все очень долго его ждали.
Альварес, как бык, он постоянно идет вперед. Даже когда он боксировал с Мейвезером и проигрывал ему по ходу боя, все равно шел до конца. Он просто задавит Головкина своей мощью.
Напомним, в ночь с 6 на 7 мая Сауль Альварес одержал победу единогласным решением судей над Хулио Сезаром
Отметим, что Фируза Шарипова проведет следующий бой 27 мая в Москве, а 6 июля в Магнитогорске она поборется за титул WBC International.
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