Оскар де ла Хойя: Альварес всегда хотел боя с Головкиным

«Канело готов ко встрече с любыми бойцами. Он готов стать великим. Как я говорил, Альварес всегда хотел боя с Головкиным, а я в свою очередь всегда подчёркивал, что этот бой состоится в сентябре нынешнего года», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.