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7 мая 2017, 13:57 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Том Леффлер: Сложно было удержаться от объявления боя GGG — «Канело» раньше времени

Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер прокомментировал предстоящий бой своего подопечного с Саулем Альваресом.

«Было нелегко сделать этот бой. Но куда сложнее было удержаться, чтобы не объявить о нем раньше субботы (воскресенья по времени Астаны — прим. Prosports.kz), — цитирует Леффлера CBS Sports. Напомним, поединок между Головкиным и Альваресом состоится 16 сентября.

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