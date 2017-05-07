Том Леффлер: Сложно было удержаться от объявления боя GGG — «Канело» раньше времени
Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер прокомментировал предстоящий бой своего подопечного с Саулем Альваресом.
«Было нелегко сделать этот бой. Но куда сложнее было удержаться, чтобы не объявить о нем раньше субботы (воскресенья по времени Астаны — прим. Prosports.kz), — цитирует Леффлера CBS Sports. Напомним, поединок между Головкиным и Альваресом состоится 16 сентября.
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