«Было нелегко сделать этот бой. Но куда сложнее было удержаться, чтобы не объявить о нем раньше субботы (воскресенья по времени Астаны — прим. Prosports.kz), — цитирует Леффлера CBS Sports. Напомним, поединок между Головкиным и Альваресом состоится 16 сентября.