Выход Головкина на ринг к «Канело» сравнили с шоу в реслинге

Антураж, сопутствующий эффектному вызову на ринг Головкина, некоторые журналисты сравнили с популярным моментом из реслинга.



«Канело» вызвал на ринг Головкина, а тот тут же вышел под свою музыку. Похоже на стиль WWE, — пишет обозреватель ESPN Дэн Рафаэль.



«Вау, как они объявили выход на ринг Головкина! Это что-то новенькое. GGG поднимается к “Канело” под Seven Nation Army», — вторит ему журналист USA Today Майк Коппинджер.



«Это шоу GGG — “Канело” было сыграно плохо. Определенно им нужно взять урок у Винса Макмэна [президент WWE]», — добавляет журналист ESPN Хорхе Седано.



«Канело» анонсировал бой с Головкиным, а он сразу же вышел. Это WWE, что ли?" — задается вопросом автор NBC Майкл Дуарте.