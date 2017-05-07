Выход Головкина на ринг к «Канело» сравнили с шоу в реслинге
После победы над Хулио Сесаром
Чавесом-младшим (50−3−1, 32 КО) Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) объявил о желании драться с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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Антураж, сопутствующий эффектному вызову на ринг Головкина, некоторые журналисты сравнили с популярным моментом из реслинга.
«Канело» вызвал на ринг Головкина, а тот тут же вышел под свою музыку. Похоже на стиль WWE, — пишет обозреватель ESPN Дэн Рафаэль.
«Вау, как они объявили выход на ринг Головкина! Это
«Это шоу GGG — “Канело” было сыграно плохо. Определенно им нужно взять урок у Винса Макмэна [президент WWE]», — добавляет журналист ESPN Хорхе Седано.
«Канело» анонсировал бой с Головкиным, а он сразу же вышел. Это WWE, что ли?" — задается вопросом автор NBC Майкл Дуарте.
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