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https://sport.mail.ru/news/boxing/29670768/
7 мая 2017, 13:36 | Бокс | Sports.kz

Выход Головкина на ринг к «Канело» сравнили с шоу в реслинге

После победы над Хулио Сесаром Чавесом-младшим (50−3−1, 32 КО) Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) объявил о желании драться с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

После победы над Хулио <span class=error>Сесаром</span> <nobr>Чавесом-младшим</nobr> (50−3−1 32 КО) <span class=error>Сауль</span> Альварес (49−1−1 34 КО) объявил о желании драться с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super WBC IBF и IBO Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Антураж, сопутствующий эффектному вызову на ринг Головкина, некоторые журналисты сравнили с популярным моментом из реслинга.

«Канело» вызвал на ринг Головкина, а тот тут же вышел под свою музыку. Похоже на стиль WWE, — пишет обозреватель ESPN Дэн Рафаэль.

«Вау, как они объявили выход на ринг Головкина! Это что-то новенькое. GGG поднимается к “Канело” под Seven Nation Army», — вторит ему журналист USA Today Майк Коппинджер.

«Это шоу GGG — “Канело” было сыграно плохо. Определенно им нужно взять урок у Винса Макмэна [президент WWE]», — добавляет журналист ESPN Хорхе Седано.

«Канело» анонсировал бой с Головкиным, а он сразу же вышел. Это WWE, что ли?" — задается вопросом автор NBC Майкл Дуарте.

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