Сергей Завилейский: В бою Альвареса и Головкина я бы поставил на мексиканца

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— Закономерен ли исход поединка между Саулем «Канело» Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим?

Исход закономерен и ожидаем. Единственный другой исход, который можно было ожидать, — «Канело» нокаутировал бы Чавеса-младшего. Но Чавес оказался достаточно стойким. Могу сказать, что бой закончился без сюрпризов для меня.

— Почему Чавес выглядел так неубедительно: пересушился или силы духа ему не хватило?

— Выйти против Сауля Альвареса — одного из лучших боксеров в мире — на это уже надо огромную силу духа. Чавес традиционно сбрасывает очень много веса, но в бою он просто сохранял силы. Чтобы провести 12 раундов с таким соперником, на высшем уровне должно быть абсолютно все: и техника, и физическая сила, и тренированность. Нельзя сказать, что Чавес плохо провел этот бой. Наоборот — он провел бой очень хорошо. Это показывает результат — боксеров, которые выстоят с Альваресом все 12 раундов, можно пересчитать по пальцам одной руки.

— А как победитель этого боя будет смотреться против Геннадия Головкина?

— Это очень интересный, ожидаемый бой. Я думаю, что Альварес очень хорошо будет смотреться.

— У кого больше шансов на победу: у Альвареса на пике карьеры или у Головкина, который, по мнению некоторых, уже теряет кондиции?

— Не скажу, что Головкин теряет кондиции, хотя в этом бою я бы поставил на Альвареса. Но в любом случае это будет очень конкурентный бой, который может в любую секунду закончиться одним ударом что в одну, что в другую сторону.