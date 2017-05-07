Альварес — Головкину: Удача нужна посредственным людям
Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) ответил чемпиону мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF/IBO Геннадию Головкину (37−0, 33 КО), который пожелал ему удачи в их очном противостоянии в сентябре 2017 года.
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«В сентябре вы станете свидетелями величайшей битвы, хотя многие из вас говорили, что наш бой с Головкиным никогда не состоится. Эра Канело лучшая, потому что я дерусь с лучшими. Что касается удачи, то я отвечу Геннадию, что она нужна посредственным людям», — приводит слова Сауля Альвареса BoxingScene.
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