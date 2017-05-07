Критиковавший Головкина эксперт сделал прогноз на его бой с Альваресом

— Думаю, что Головкин постепенно скатывается вниз. «Канело» же за последние пару лет стал значительно лучше. Но несмотря на то, что Головкин скатывается, он все еще большой и сильный парень. Сейчас в моих глазах это близкий бой. Более близкий, чем это было год назад, — приводит слова Атласа Badlefthook.com.



Бой состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.