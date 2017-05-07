Критиковавший Головкина эксперт сделал прогноз на его бой с Альваресом
Журналист ESPN Тедди Атлас, запомнившийся тем, что не включил Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) в ТОП-10 своего рейтинге P4P-боксеров, прокомментировал следующий бой казахстанца с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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— Думаю, что Головкин постепенно скатывается вниз. «Канело» же за последние пару лет стал значительно лучше. Но несмотря на то, что Головкин скатывается, он все еще большой и сильный парень. Сейчас в моих глазах это близкий бой. Более близкий, чем это было год назад, — приводит слова Атласа Badlefthook.com.
Бой состоится 16 сентября в
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