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https://sport.mail.ru/news/boxing/29670590/
7 мая 2017, 13:18 | Бокс | Sports.kz

Критиковавший Головкина эксперт сделал прогноз на его бой с Альваресом

Журналист ESPN Тедди Атлас, запомнившийся тем, что не включил Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) в ТОП-10 своего рейтинге P4P-боксеров, прокомментировал следующий бой казахстанца с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Журналист <span class=error>ESPN</span> <span class=error>Тедди</span> Атлас запомнившийся тем что не включил Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) в ТОП-10 своего рейтинге P4P-боксеров прокомментировал следующий бой <span class=error>казахстанца</span> с мексиканцем <span class=error>Саулем</span> Альваресом (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Думаю, что Головкин постепенно скатывается вниз. «Канело» же за последние пару лет стал значительно лучше. Но несмотря на то, что Головкин скатывается, он все еще большой и сильный парень. Сейчас в моих глазах это близкий бой. Более близкий, чем это было год назад, — приводит слова Атласа Badlefthook.com.

Бой состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

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