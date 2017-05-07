Джейкобс рассказал о шансах Головкина в бою с Канело

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— В бою с Чавесом «Канело» сделал то, что должен был сделать. Его бой с Головкиным должен быть интересным. Думаю, решающим фактором станет то, сможет ли «Канело» выдержать удары Головкина. От этого будет зависеть, победит он или нет, — сказал Джейкобс в интервью FightHub TV.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.