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https://sport.mail.ru/news/boxing/29670589/
7 мая 2017, 13:09 | Бокс | Sports.kz

Джейкобс рассказал о шансах Головкина в бою с Канело

Бывший соперник Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Дэниэла Джейкобс (32−2, 29 КО) оценил шансы казахстанского боксера в поединке с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Бывший соперник Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобс (32−2 29 КО) оценил шансы казахстанского боксера в поединке с <span class=error>Саулем</span> Альваресом (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— В бою с Чавесом «Канело» сделал то, что должен был сделать. Его бой с Головкиным должен быть интересным. Думаю, решающим фактором станет то, сможет ли «Канело» выдержать удары Головкина. От этого будет зависеть, победит он или нет, — сказал Джейкобс в интервью FightHub TV.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

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