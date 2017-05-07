Джейкобс рассказал о шансах Головкина в бою с Канело
Бывший соперник Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Дэниэла Джейкобс (32−2, 29 КО) оценил шансы казахстанского боксера в поединке с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— В бою с Чавесом «Канело» сделал то, что должен был сделать. Его бой с Головкиным должен быть интересным. Думаю, решающим фактором станет то, сможет ли «Канело» выдержать удары Головкина. От этого будет зависеть, победит он или нет, — сказал Джейкобс в интервью FightHub TV.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter