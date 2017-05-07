Головкин 16 сентября проведет бой против Альвареса
МОСКВА, 7 мая —
Р-Спорт. Чемпион мира по боксу WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин 16 сентября проведет бой против чемпиона WBO в первом среднем весе мексиканца Сауля Альвареса, сообщает Yahoo! Sports.
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Альварес в субботу победил в
«Трипл-Джи (прозвище Головкина), мой друг, ты — следующий. Я никогда никого не боялся с 16 лет, когда я стал боксировать в качестве профессионала. Когда я родился, страх исчез», — сказал Альварес.
На счету 26-летнего Альвареса 49 побед (34 — нокаутом) при одном поражении и одной ничьей. 35-летний Головкин победил во всех 37 боях (33 — нокаутом).
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