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7 мая 2017, 8:59 | Бокс | Р-Спорт

Головкин 16 сентября проведет бой против Альвареса

МОСКВА, 7 мая — Р-Спорт. Чемпион мира по боксу WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин 16 сентября проведет бой против чемпиона WBO в первом среднем весе мексиканца Сауля Альвареса, сообщает Yahoo! Sports.

Чемпион мира по боксу WBA (Super) WBC IBF и IBO в среднем весе <span class=error>казахстанец</span> Геннадий <span class=error>Головкин</span> 16 сентября проведет бой против чемпиона WBO в первом среднем весе мексиканца <span class=error>Сауля</span> Альвареса сообщает Yahoo! Sports. Увеличить
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Альварес в субботу победил в Лас-Вегасе решением судей своего соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего. После боя было объявлено, что Альварес 16 сентября встретится с Головкиным.

«Трипл-Джи (прозвище Головкина), мой друг, ты — следующий. Я никогда никого не боялся с 16 лет, когда я стал боксировать в качестве профессионала. Когда я родился, страх исчез», — сказал Альварес.

На счету 26-летнего Альвареса 49 побед (34 — нокаутом) при одном поражении и одной ничьей. 35-летний Головкин победил во всех 37 боях (33 — нокаутом).
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