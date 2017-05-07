Головкин 16 сентября проведет бой против Альвареса

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Альварес в субботу победил в Лас-Вегасе решением судей своего соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего. После боя было объявлено, что Альварес 16 сентября встретится с Головкиным.

«Трипл-Джи (прозвище Головкина), мой друг, ты — следующий. Я никогда никого не боялся с 16 лет, когда я стал боксировать в качестве профессионала. Когда я родился, страх исчез», — сказал Альварес.

На счету 26-летнего Альвареса 49 побед (34 — нокаутом) при одном поражении и одной ничьей. 35-летний Головкин победил во всех 37 боях (33 — нокаутом).