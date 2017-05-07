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https://sport.mail.ru/news/boxing/29668973/
7 мая 2017, 10:47 | Бокс | Vesti.kz

Головкин: «Канело» станет моим лучшим соперником в карьере

Их поединок пройдет в сентябре.

Казахстанец Геннадий Головкин поделился ожиданиями от боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

После победы над Хулио Сезаром Чавесом-младшим «Канело» вызвал Головкина в ринг и объявил об их поединке в сентябре.

«Будет другая история. Будет Big Drama Show в сентябре. Будет мексиканская великая битва, как сегодня. Поздравляю, кстати, Сауля, с победой.

«Еще раз с победой. Он будет моим лучшим соперником из всех, с кем я встречался. Ждите сентября. Что я хочу cказать “Канело”? Увидимся в сентябре», — сказал Головкин, отвечая на вопросы комментатора и ведущего HBO в ринге, стоя вместе с «Канело».

Отметим, что и Головкин, и «Канело» не имеют поражений на своем счету.
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