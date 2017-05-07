Головкин: «Канело» станет моим лучшим соперником в карьере
Их поединок пройдет в сентябре.
Казахстанец Геннадий Головкин поделился ожиданиями от боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
После победы над Хулио Сезаром
«Будет другая история. Будет Big Drama Show в сентябре. Будет мексиканская великая битва, как сегодня. Поздравляю, кстати, Сауля, с победой.
«Еще раз с победой. Он будет моим лучшим соперником из всех, с кем я встречался. Ждите сентября. Что я хочу cказать “Канело”? Увидимся в сентябре», — сказал Головкин, отвечая на вопросы комментатора и ведущего HBO в ринге, стоя вместе с «Канело».
Отметим, что и Головкин, и «Канело» не имеют поражений на своем счету.
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