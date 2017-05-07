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https://sport.mail.ru/news/boxing/29668920/
7 мая 2017, 8:50 | Бокс | Р-Спорт

Альварес решением судей победил Хулио Сезара Чавеса-младшего

МОСКВА, 7 мая — Р-Спорт. Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканский боксер Сауль Альварес победил своего соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего.

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Бой в весе до 74,6 кг, прошедший в субботу в Лас-Вегасе, продлился все 12 раундов и завершился победой Альвареса единогласным решением судей с одинаковым счетом записок — 120−108.

Для 26-летнего Альвареса эта победа стала 49-й (34 — нокаутом) при одном поражении и одной ничьей. 31-летний Чавес-младший проиграл третий бой при 50 победах (32 — нокаутом) и одной ничьей.
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