Альварес решением судей победил Хулио Сезара Чавеса-младшего

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Бой в весе до 74,6 кг, прошедший в субботу в Лас-Вегасе, продлился все 12 раундов и завершился победой Альвареса единогласным решением судей с одинаковым счетом записок — 120−108.