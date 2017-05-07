Альварес решением судей победил Хулио Сезара Чавеса-младшего
МОСКВА, 7 мая —
Р-Спорт. Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканский боксер Сауль Альварес победил своего соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего.
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Бой в весе до 74,6 кг, прошедший в субботу в
Для 26-летнего Альвареса эта победа стала 49-й (34 — нокаутом) при одном поражении и одной ничьей. 31-летний
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