Джозеф Паркер успешно защитил титул чемпиона

Бой продлился всю дистанцию и закончился победой Паркера единогласным решением судей. Счет судей составил 119−108, 117−110, 117−110. Для Паркера этот бой стал первой защитой титула. Изначально он должен был сразиться с Хьюи Фьюри (20−0, 10 KO), но британец снялся с поединка из-за травмы.