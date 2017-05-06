Джозеф Паркер успешно защитил титул чемпиона
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозеф Паркер (23−0, 18 КО) защитил свой титул в поединке с Разваном Кожану.
Бой продлился всю дистанцию и закончился победой Паркера единогласным решением судей. Счет судей составил 119−108, 117−110, 117−110. Для Паркера этот бой стал первой защитой титула. Изначально он должен был сразиться с Хьюи Фьюри (20−0, 10 KO), но британец снялся с поединка
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