Афиша потенциального боя Головкин — Котто
Твиттер The Fight Guru нарисовал афишу возможного боя Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Мигеля Котто (40−5, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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«В твиттере и инстаграме муссируются слухи о том, что бой Котто — Головкин действительно реален!» — гласит подпись к фото.
Напомним, тренер Котто Фредди Роуч в интервью Boxing News выразил надежду, что поединок с Головкиным состоится до конца года, после чего Мигель объявит о завершении карьеры.
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