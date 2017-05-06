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«В твиттере и инстаграме муссируются слухи о том, что бой Котто — Головкин действительно реален!» — гласит подпись к фото.



Напомним, тренер Котто Фредди Роуч в интервью Boxing News выразил надежду, что поединок с Головкиным состоится до конца года, после чего Мигель объявит о завершении карьеры.