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https://sport.mail.ru/news/boxing/29667531/
6 мая 2017, 21:57 | Бокс | Sports.kz

Афиша потенциального боя Головкин — Котто

Твиттер The Fight Guru нарисовал афишу возможного боя Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Мигеля Котто (40−5, 33 КО), сообщает Sports.kz.

<span class=error>Твиттер</span> The Fight <span class=error>Guru</span> нарисовал афишу возможного боя Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Мигеля</span> <span class=error>Котто</span> (40−5 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«В твиттере и инстаграме муссируются слухи о том, что бой Котто — Головкин действительно реален!» — гласит подпись к фото.

Напомним, тренер Котто Фредди Роуч в интервью Boxing News выразил надежду, что поединок с Головкиным состоится до конца года, после чего Мигель объявит о завершении карьеры.

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