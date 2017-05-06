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https://sport.mail.ru/news/boxing/29667283/
6 мая 2017, 21:22 | Бокс | Vesti.kz

Стали известны гонорары Альвареса и Чавес-младшего за бой

Стали известны гонорары мексиканских боксеров Сауля «Канело» Альвареса и Хулио Сезара Чавес-младшего, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоится уже в ближайшие часы в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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Так, Альварес за этот поединок получит пять миллионов долларов, а Чавес — три миллиона. Их поединок состоится в Лас-Вегасе и по времени Астаны пройдет утром в воскресенье, 7 мая.

Накануне боксеры прошли взвешивание и показали одинаковый вес — 164 фунта. Поединок пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта.

Ожидается, что победитель поединка может встретиться с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
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