Стали известны гонорары Альвареса и Чавес-младшего за бой
Стали известны гонорары мексиканских боксеров Сауля «Канело» Альвареса и Хулио Сезара
Чавес-младшего, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Так, Альварес за этот поединок получит пять миллионов долларов, а Чавес — три миллиона. Их поединок состоится в
Накануне боксеры прошли взвешивание и показали одинаковый вес — 164 фунта. Поединок пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта.
Ожидается, что победитель поединка может встретиться с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
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