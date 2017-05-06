Стали известны гонорары Альвареса и Чавес-младшего за бой

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Так, Альварес за этот поединок получит пять миллионов долларов, а Чавес — три миллиона. Их поединок состоится в Лас-Вегасе и по времени Астаны пройдет утром в воскресенье, 7 мая.

Накануне боксеры прошли взвешивание и показали одинаковый вес — 164 фунта. Поединок пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта.

Ожидается, что победитель поединка может встретиться с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).