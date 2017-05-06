Fightnews.com: «“Канело” — Лемье? Нет уж, спасибо. Только Головкин!»

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Ожидается, что в случае победы над Хулио Сесаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 КО) следующим соперником Альвареса станет казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО). Однако у Golden Boy Promotions есть запасной вариант — канадец Давид Лемье (37−3, 33 КО).



«Парни за микрофонами в Лас-Вегасе, пожалуйста, не прокладывайте тропинку к бою “Канело” — Лемье. Нет уж, спасибо. Только GGG!» — написал Гарчарчик в твиттере.



По всей видимости, под «парнями за микрофонами» журналист подразумевает ведущих различных передач о боксе в преддверии боя «Канело» — Чавес, который состоится 6 мая в Лас-Вегасе.