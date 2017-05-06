Fightnews.com: «“Канело” — Лемье? Нет уж, спасибо. Только Головкин!»
Журналист сайта Fightnews.com Пжемек Гарчарчик прокомментировал следующий потенциальный бой Сауля Альвареса «Канело» (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Ожидается, что в случае победы над Хулио Сесаром
«Парни за микрофонами в
По всей видимости, под «парнями за микрофонами» журналист подразумевает ведущих различных передач о боксе в преддверии боя «Канело» — Чавес, который состоится 6 мая в
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