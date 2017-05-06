Какой бой может вызвать больший интерес, чем Головкин — «Канело»
Британский журналист BleacherReport.com Джонатан Шрагер считает, что потенциальный поединок Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (48−1−1, 34 КО) — не единственный, способный вызвать интерес у болельщиков, сообщает Sports.kz.
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«В своем 19-м бою Энтони Джошуа собрал 90-тысячный стадион и 1,6 миллиона
Ожидается, что в случае победы «Канело» над Хулио Сесаром
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