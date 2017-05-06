Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29667163/
6 мая 2017, 20:51 | Бокс | Sports.kz

Какой бой может вызвать больший интерес, чем Головкин — «Канело»

Британский журналист BleacherReport.com Джонатан Шрагер считает, что потенциальный поединок Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (48−1−1, 34 КО) — не единственный, способный вызвать интерес у болельщиков, сообщает Sports.kz.

Британский журналист BleacherReport.com Джонатан <span class=error>Шрагер</span> считает что потенциальный поединок Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса (48−1−1 34 КО) — не единственный способный вызвать интерес у болельщиков сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«В своем 19-м бою Энтони Джошуа собрал 90-тысячный стадион и 1,6 миллиона PPV-продаж. Его бой с Тайсоном Фьюри или Деонтеем Уайлдером соберет более впечатляющую аудиторию, чем Головкин — «Канело», — пишет Шрагер в твиттере.

Ожидается, что в случае победы «Канело» над Хулио Сесаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 КО), его бой с Головкины состоится в сентябре.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
06 мая

Трансляции матчей 11-го тура Премьер-Лиги

Мырзагали Айтжанов: «Никто не знает, как бы складывались бои, если бы чемпионат Азии проходил где-то в другой стране»

Трансляция боя потенциальных соперников Головкина Альварес - Чавес