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«В своем 19-м бою Энтони Джошуа собрал 90-тысячный стадион и 1,6 миллиона PPV-продаж. Его бой с Тайсоном Фьюри или Деонтеем Уайлдером соберет более впечатляющую аудиторию, чем Головкин — «Канело», — пишет Шрагер в твиттере.



Ожидается, что в случае победы «Канело» над Хулио Сесаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 КО), его бой с Головкины состоится в сентябре.