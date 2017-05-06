Экс-соперник «Канело» сделал прогноз на возможный бой мексиканца с Головкиным
Британский боксер Лиам Смит (25−1−1, 14 КО) в интервью ESPN поделился мнением о потенциальном бое мексиканца Сауля Альвареса (48−1−1, 34 КО) с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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— Думаю, бой «Канело» — Головкин будет следующим для обоих боксеров. Я всегда говорил, что GGG победит, но «Канело» будет бороться и выглядеть очень хорошо в этом поединке. Но, возможно, он будет нокаутирован, — сказал Смит.
6 мая в
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