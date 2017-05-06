Экс-соперник «Канело» сделал прогноз на возможный бой мексиканца с Головкиным

— Думаю, бой «Канело» — Головкин будет следующим для обоих боксеров. Я всегда говорил, что GGG победит, но «Канело» будет бороться и выглядеть очень хорошо в этом поединке. Но, возможно, он будет нокаутирован, — сказал Смит.



6 мая в Лас-Вегасе «Канело» проведет бой с Хулио Сесаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 КО). Ожидается, что в случае победы Альварес в сентябре будет драться с Головкиным.