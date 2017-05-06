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6 мая 2017, 19:56 | Бокс | Sports.kz

Экс-соперник «Канело» сделал прогноз на возможный бой мексиканца с Головкиным

Британский боксер Лиам Смит (25−1−1, 14 КО) в интервью ESPN поделился мнением о потенциальном бое мексиканца Сауля Альвареса (48−1−1, 34 КО) с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Британский боксер <span class=error>Лиам</span> <span class=error>Смит</span> (25−1−1 14 КО) в интервью <span class=error>ESPN</span> поделился мнением о потенциальном бое мексиканца <span class=error>Сауля</span> Альвареса (48−1−1 34 КО) с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Думаю, бой «Канело» — Головкин будет следующим для обоих боксеров. Я всегда говорил, что GGG победит, но «Канело» будет бороться и выглядеть очень хорошо в этом поединке. Но, возможно, он будет нокаутирован, — сказал Смит.

6 мая в Лас-Вегасе «Канело» проведет бой с Хулио Сесаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 КО). Ожидается, что в случае победы Альварес в сентябре будет драться с Головкиным.

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