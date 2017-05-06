Хирн: Бой с Джошуа стал для Кличко одним из лучших за многие годы
Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super/IBF/IBO Энтони Джошуа, в очередной раз прокомментировал ход поединка между своим подопечным и Владимиром Кличко.
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Видимо, что-то случилось...
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«Для меня пятый раунд стал даже тяжелее, чем шестой. Когда Джошуа отправил Кличко в нокдаун, он словно праздновал, а потом 30 секунд был в
Тогда я понял: если пройдёт седьмой и восьмой раунды, он сможет победить Владимира. Что касается украинца, то на взвешивании я отметил его прекрасную форму. Знал, он тот, кто отдаст в этом бою всё. Он показал один из лучших, если не самый лучший, боёв в карьере. Он получил уважение болельщиков за то, что дрался как воин, — написал Хирн в своей колонке для журнала GQ.
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