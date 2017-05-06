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https://sport.mail.ru/news/boxing/29666684/
6 мая 2017, 19:26 | Бокс | Чемпионат.com

Хирн: Бой с Джошуа стал для Кличко одним из лучших за многие годы

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super/IBF/IBO Энтони Джошуа, в очередной раз прокомментировал ход поединка между своим подопечным и Владимиром Кличко.

<span class=error>Эдди</span> <span class=error>Хирн</span> промоутер чемпиона мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе по версиям WBA Super/IBF/IBO <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> в очередной раз прокомментировал ход поединка между своим подопечным и Владимиром <span class=error>Кличко</span>. Увеличить
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«Для меня пятый раунд стал даже тяжелее, чем шестой. Когда Джошуа отправил Кличко в нокдаун, он словно праздновал, а потом 30 секунд был в какой-то прострации. Я просил его успокоиться, но он выглядел одержимым и опустошённым. На шестой раунд он вышел очень уставшим и пропустил тот удар, но, когда встал, он выглядел сильнее, чем в пятой трёхминутке. Большинство боксёров не встало бы после такого пропущенного удара.

Тогда я понял: если пройдёт седьмой и восьмой раунды, он сможет победить Владимира. Что касается украинца, то на взвешивании я отметил его прекрасную форму. Знал, он тот, кто отдаст в этом бою всё. Он показал один из лучших, если не самый лучший, боёв в карьере. Он получил уважение болельщиков за то, что дрался как воин, — написал Хирн в своей колонке для журнала GQ.
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