Хирн: Бой с Джошуа стал для Кличко одним из лучших за многие годы

«Для меня пятый раунд стал даже тяжелее, чем шестой. Когда Джошуа отправил Кличко в нокдаун, он словно праздновал, а потом 30 секунд был в какой-то прострации. Я просил его успокоиться, но он выглядел одержимым и опустошённым. На шестой раунд он вышел очень уставшим и пропустил тот удар, но, когда встал, он выглядел сильнее, чем в пятой трёхминутке. Большинство боксёров не встало бы после такого пропущенного удара.

Тогда я понял: если пройдёт седьмой и восьмой раунды, он сможет победить Владимира. Что касается украинца, то на взвешивании я отметил его прекрасную форму. Знал, он тот, кто отдаст в этом бою всё. Он показал один из лучших, если не самый лучший, боёв в карьере. Он получил уважение болельщиков за то, что дрался как воин, — написал Хирн в своей колонке для журнала GQ.