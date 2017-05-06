«Золото» Левита и «серебро» Альжанова. Все, кто выиграл медали в первый день финалов ЧА-2017

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В полуфиналы от сборной Казахстана вышли восемь боксеров, и четыре из них стали обладателями бронзовых медалей: Азамат Исакулов (до 52 килограммов), Кайрат Ералиев (до 56 килограммов), Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов) и Абильхан Аманкул (до 75 килограммов). Еще двое казахстанцев пробились в утешительные бои — Ержан Жомарт (до 49 килограммов) и Адилет Курметов (до 60 килограммов).

Если 22-летний Курметов уже выиграл свой поединок и вошел в финальную шестерку, то 23-летнему Жомарту только предстоит выйти на ринг.

Еще четверо казахстанцев стали финалистами состязания: Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Ерик Альжанов (до 81 килограмма), Василий Левит (до 91 килограмма) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).

Сегодня, 6 мая, на ринг выходили Альжанов и Левит. Ерик уступил Бектемиру Меликузиеву из Узбекистана, а Василий победил Сумита Сангвана из Индии.

Итоги первого финального дня.

Дневная программа.

До 56 килограммов.

1. Муроджон Ахмадалиев (Узбекистан);

2. Жиа Вей Чжан (Китай);

3. Ен Хун Хан (Южная Корея) и Кайрат Ералиев (Казахстан);

5−6. Симон Макареве (Индонезия) и Риомей Танака (Япония);.

До 60 килограммов.

1. Элнур Абдураимов (Узбекистан);

2. Шива Тапа (Индия);

3. Отгондалай Доржнямбуу (Монголия) и Джу Шан (Китай);

5−6. Адилет Курметов (Казахстан) и Араши Морисака (Япония);.

До 75 килограммов.

1. Исроил Мадримов (Узбекистан);

2. Дон Хун Ли (Корея);

3. Абильхан Аманкул (Казахстан) и Кришан Викаш (Индия);

5−6. Азиз Ачилов (Туркмения) и Эумир Марсиал (Филиппины);.

Вечерняя программа.

До 81 килограмма.

1. Бектемир Меликузиев (Узбекистан);

2. Ерик Альжанов (Казахстан);

3. Жиабин Хуан (Китай) и Нурягды Нурядиев (Туркмения);

5−6. Шаббос Негматулоев (Таджикистан) и Авайс Али Хан (Пакистан);.

До 91 килограмма.

1. Василий Левит (Казахстан);

2. Сумит Сангван (Индия);

3. Алаа Елдин Госсун (Сирия) и Жахор Курбонов (Таджикистан);

5−6. Санжар Турсунов (Узбекистан) и Фенг Кай Ю (Китай);.

Напомним, чемпионат Азии по боксу проходит в Ташкенте и является квалификационным к первенству миру в Германии.