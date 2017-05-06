«Золото» Левита и «серебро» Альжанова. Все, кто выиграл медали в первый день финалов ЧА-2017
На чемпионате Азии по боксу начались финальные поединки. Параллельно, определяются обладатели дополнительных лицензий на мировое первенство в Германию — квоту получают лучшие шесть боксеров в каждой весовой категории. Полный расклад в материале корреспондента Vesti.kz.
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В полуфиналы от сборной Казахстана вышли восемь боксеров, и четыре из них стали обладателями бронзовых медалей: Азамат Исакулов (до 52 килограммов), Кайрат Ералиев (до 56 килограммов), Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов) и Абильхан Аманкул (до 75 килограммов). Еще двое казахстанцев пробились в утешительные бои — Ержан Жомарт (до 49 килограммов) и Адилет Курметов (до 60 килограммов).
Если 22-летний Курметов уже выиграл свой поединок и вошел в финальную шестерку, то 23-летнему Жомарту только предстоит выйти на ринг.
Еще четверо казахстанцев стали финалистами состязания: Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Ерик Альжанов (до 81 килограмма), Василий Левит (до 91 килограмма) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).
Сегодня, 6 мая, на ринг выходили Альжанов и Левит. Ерик уступил Бектемиру Меликузиеву из Узбекистана, а Василий победил Сумита Сангвана из Индии.
Итоги первого финального дня.
Дневная программа.
До 56 килограммов.
1. Муроджон Ахмадалиев (Узбекистан);
2. Жиа Вей Чжан (Китай);
3. Ен Хун Хан (Южная Корея) и Кайрат Ералиев (Казахстан);
5−6. Симон Макареве (Индонезия) и Риомей Танака (Япония);.
До 60 килограммов.
1. Элнур Абдураимов (Узбекистан);
2. Шива Тапа (Индия);
3. Отгондалай Доржнямбуу (Монголия) и Джу Шан (Китай);
5−6. Адилет Курметов (Казахстан) и Араши Морисака (Япония);.
До 75 килограммов.
1. Исроил Мадримов (Узбекистан);
2. Дон Хун Ли (Корея);
3. Абильхан Аманкул (Казахстан) и Кришан Викаш (Индия);
5−6. Азиз Ачилов (Туркмения) и Эумир Марсиал (Филиппины);.
Вечерняя программа.
До 81 килограмма.
1. Бектемир Меликузиев (Узбекистан);
2. Ерик Альжанов (Казахстан);
3. Жиабин Хуан (Китай) и Нурягды Нурядиев (Туркмения);
5−6. Шаббос Негматулоев (Таджикистан) и Авайс Али Хан (Пакистан);.
До 91 килограмма.
1. Василий Левит (Казахстан);
2. Сумит Сангван (Индия);
3. Алаа Елдин Госсун (Сирия) и Жахор Курбонов (Таджикистан);
5−6. Санжар Турсунов (Узбекистан) и Фенг Кай Ю (Китай);.
Напомним, чемпионат Азии по боксу проходит в Ташкенте и является квалификационным к первенству миру в Германии.
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