Фьюри: Моя победа над Кличко была гораздо лучше, чем у Джошуа

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«Моя победа над Кличко была намного лучше. Владимир ни разу толком не ударил меня, но он нанёс миллион ударов по Джошуа и чуть не нокаутировал его. Кличко определённо обнажил недостатки Джошуа. Надеюсь, что Хирн защитит Энтони, потому что любой приличный боксёр младше 41 года побьёт его.

Деонтей Уайлдер, Джозеф Паркер — любой из этих бомжей одолеет Джошуа, — приводит слова Фьюри BoxingScene.