Фьюри: Моя победа над Кличко была гораздо лучше, чем у Джошуа
Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (25−0, 18 КО) подверг критике действующего чемпиона Энтони Джошуа (19−0, 19 КО), дав понять, что победа последнего над Владимиром Кличко (64−5, 53 КО) не впечатлила его.
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«Моя победа над Кличко была намного лучше. Владимир ни разу толком не ударил меня, но он нанёс миллион ударов по Джошуа и чуть не нокаутировал его. Кличко определённо обнажил недостатки Джошуа. Надеюсь, что Хирн защитит Энтони, потому что любой приличный боксёр младше 41 года побьёт его.
Деонтей Уайлдер, Джозеф Паркер — любой из этих бомжей одолеет Джошуа, — приводит слова Фьюри BoxingScene.
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