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https://sport.mail.ru/news/boxing/29666406/
6 мая 2017, 18:46 | Бокс | Чемпионат.com

Фьюри: Моя победа над Кличко была гораздо лучше, чем у Джошуа

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (25−0, 18 КО) подверг критике действующего чемпиона Энтони Джошуа (19−0, 19 КО), дав понять, что победа последнего над Владимиром Кличко (64−5, 53 КО) не впечатлила его.

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе <span class=error>Тайсон</span> <span class=error>Фьюри</span> (25−0 18 КО) подверг критике действующего чемпиона <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> (19−0 19 КО) дав понять что победа последнего над Владимиром <span class=error>Кличко</span> (64−5 53 КО) не впечатлила его. Увеличить
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«Моя победа над Кличко была намного лучше. Владимир ни разу толком не ударил меня, но он нанёс миллион ударов по Джошуа и чуть не нокаутировал его. Кличко определённо обнажил недостатки Джошуа. Надеюсь, что Хирн защитит Энтони, потому что любой приличный боксёр младше 41 года побьёт его.

Деонтей Уайлдер, Джозеф Паркер — любой из этих бомжей одолеет Джошуа, — приводит слова Фьюри BoxingScene.
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