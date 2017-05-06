Казахстанец Альжанов проиграл узбекскому боксеру в финале чемпионата Азии в Ташкенте
Казахстанский боксер Ерик Альжанов, выступающий в весе до 81 килограмма, стал серебряным призером чемпионата Азии, который проходит в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финальном поединке он встречался с хозяином ринга Бектемиром Меликузиевым. По итогам трех раундов судьи отдали победу узбекскому боксеру.
Напомним, что сегодня состоится еще один финал с участием боксера сборной Казахстана. В 20:15 по времени Астаны Василий Левит (до 91 килограмма) проведет поединок с Сумитом Сангваном из Индии.
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