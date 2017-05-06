Казахстанец Альжанов проиграл узбекскому боксеру в финале чемпионата Азии в Ташкенте

В финальном поединке он встречался с хозяином ринга Бектемиром Меликузиевым. По итогам трех раундов судьи отдали победу узбекскому боксеру.

Напомним, что сегодня состоится еще один финал с участием боксера сборной Казахстана. В 20:15 по времени Астаны Василий Левит (до 91 килограмма) проведет поединок с Сумитом Сангваном из Индии.