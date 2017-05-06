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6 мая 2017, 16:58 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанец Альжанов проиграл узбекскому боксеру в финале чемпионата Азии в Ташкенте

Казахстанский боксер Ерик Альжанов, выступающий в весе до 81 килограмма, стал серебряным призером чемпионата Азии, который проходит в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финальном поединке он встречался с хозяином ринга Бектемиром Меликузиевым. По итогам трех раундов судьи отдали победу узбекскому боксеру.

Напомним, что сегодня состоится еще один финал с участием боксера сборной Казахстана. В 20:15 по времени Астаны Василий Левит (до 91 килограмма) проведет поединок с Сумитом Сангваном из Индии.

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