Новозеландец Паркер защитил титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе

Новозеландец первоначально должен был встретиться с британцем Хьюи Фьюри, но тот получил травму и был вынужден отказаться от поединка. За несколько недель до боя приглашение провести поединок с Паркером принял занимающий 14-е место в рейтинге организации Кожану.

Паркер в первый раз защитил пояс, который завоевал в декабре прошлого года благодаря победе по очкам над американцем Энди Руисом. Титул WBO стал вакантным в октябре 2016 года, после того как британец Тайсон Фьюри отказался от него и пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) из-за невозможности проведения защиты ввиду проблем со здоровьем.

25-летний Паркер по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — в его активе теперь 23 победы (18 — нокаутом).

На счету 30-летнего Кожану 16 побед (9 — нокаутом), 3 поражения. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира.

Титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе владеет американец Деонтей Уайлдер, Международной боксерской федерации (IBF) и WBA — британец Энтони Джошуа.