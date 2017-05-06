Главные бои апреля

1 апреля. Дортмунд, Германия. Майрис Бриедис (Латвия, 22−0−0, 18 КО) — Марко Хук (Германия, 40−4−1, 27 КО) — UD 12

32-летний латвиец Майрис Бриедис и его сверстник, бывший чемпион мира боснийский немец Марко Хук оспаривали вакантное звание чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе. Его предыдущий владелец британец Тони Беллью после победы над соотечественником Дэвидом Хэем решил продолжить выступления в супертяжах и поэтому был объявлен «почётным чемпионом WBC». Небольшим фаворитом схватки считался Бриедис. Поединок прошёл всю дистанцию, а боксёры не подарили зрителям запоминающегося шоу. Первая половина встречи однозначно осталась за латвийцем, а во второй её части Хук пытался переломить неудачно складывающуюся для него ситуацию, однако сделать этого не сумел. В тактической борьбе с обилием джебов и клинчей победу единогласным решением судей одержал Бриедис — 116−111, 117−110 и 118−109.

8 апреля. Оксон Хилл, Мэриленд, США. Василий Ломаченко (Украина, 8−1−0, 6 KO) — Джейсон Соса (США, 20−2−4, 15 KO) — RTD 9

29-летний украинец Василий Ломаченко проводил вторую защиту мирового титула WBO в первом лёгком весе, который он завоевал в июне прошлого года, нокаутировав пуэрториканца Романа Мартинеса. Претендентом в этом бою выступил сверстник Василия — американец Джейсон Соса.

Изначально этот поединок планировался как объединительный, поскольку Соса владел званием регулярного чемпиона мира WBA. Но чиновники этой федерации лишили Джейсона мирового титула за отказ драться с суперчемпионом WBA панамцем Джезриелем Корралесом. У букмекеров большим фаворитом противостояния считался Василий, вероятность победы которого оценивалась в диапазоне от 15 до 40 к 1. Превосходство Ломаченко над соперником во всех аспектах боксёрского искусства было колоссальным. Временами украинец даже позволял себе куражиться. Поединок завершился после окончания девятого раунда, когда угол Сосы принял резонное решение отказаться от продолжения боя, дабы не подвергать своего боксёра дальнейшему избиению.

8 апреля. Оксон Хилл, Мэриленд, США. Александр Усик (Украина, 12−0−0, 10 KO) — Майкл Хантер (США, 12−1−0, KO) — UD 12

В андеркарте боя Ломаченко — Соса провёл поединок ещё один олимпийский чемпион из Украины 30-летний Александр Усик, который во второй раз отстаивал звание чемпиона мира WBO в первом тяжёлом весе, завоёванное им в сентябре прошлого года в бою с поляком Кшиштофом Гловацки. Его соперником стал также ещё дотоле небитый на профи-ринге 28-летний чернокожий американец Майкл Хантер, для которого это была первая попытка обзавестись званием чемпиона мира. Явным фаворитом схватки у букмекеров был действующий чемпион, шансы которого на выигрыш рассчитывались в соотношении от 10 до 20 к 1. В стартовых раундах у Усика не получалось нащупать нужный ему ритм боя, однако к средним раундам Александр приспособился к неудобной манере американца и завладел инициативой. В заключительном раунде Хантеру был отсчитал стоячий нокдаун, однако он сумел выстоять до финального гонга. В итоге все трое боковых судей отдали победу Усику с идентичным счётом 117−110.

8 апреля. Манчестер, Великобритания. Терри Флэнеган (Англия, 33−0−0, 13 KO) — Пётр Петров (Россия, 38−5−2, 19 KO) — UD 12

27-летний небитый британец Терри Флэнеган проводил пятую защиту мирового титула WBO в лёгком весе, который он завоевал в июле 2015 года. Оппонировал ему 34-летний проживающий в Испании россиянин Пётр Петров, для которого этот бой стал второй попыткой оспорить звание чемпиона мира. В 2011 году Петров проиграл нокаутом в четвёртом раунде регулярному чемпиону мира WBA в первом полусреднем весе аргентинцу Маркосу Майдане. У букмекеров фаворитом противостояния считался Флэнеган, вероятность победы которого оценивалась в пропорции от 7 до 9 к 1. Первая половина боя прошла в конкурентной борьбе. Но когда поединок перевалил через экватор, Петров начал подседать функционально, чем действовавший более аккуратно и экономно британец не преминул воспользоваться. Хотя преимущество чемпиона не выглядело подавляющим и Петров до финального гонга продолжал идти вперёд, все трое боковых судей отдали победу британцу со счётом 120−108, 118−110 и 116−112.

14 апреля. Оксон Хилл, Мэриленд, США. Дмитрий Бивол (Россия, 10−0−0, 8 KO) — Сэмюэль Кларксон (США, 19−4−0, 12 KO) — TKO 4

26-летний перспективный российский боксёр Дмитрий Бивол проводил вторую защиту завоёванного им в мае прошлого года пояса временного чемпиона мира WBA в полутяжёлом весе против своего американского сверстника Сэмюэля Кларксона. Ведущая дела Дмитрия отечественная промоутерская компания «Мир бокса» Андрея Рябинского на этот раз решила отправить его боксировать в Америку. Бивол считался явным фаворитом поединка и подтвердил букмекерские расклады. По ходу боя Дмитрий дважды отправлял соперника в нокдаун, а в четвёртом раунде после очередного отсчёта рефери Кларксон так и не смог прийти в себя, в итоге уступив техническим нокаутом. Теперь команда Бивола нацеливается на выведение своего подопечного на бой с действующим регулярным чемпионом мира WBA в этом весе — британцем Натаном Клеверли.

15 апреля. Глазго, Шотландия, Великобритания. Рикки Бёрнс (Шотландия, 41−6−1, 14 KO) — Джулиус Индонго (Намибия, 22−0−0, 11 KO) — UD 12

33-летний шотландец Рикки Бёрнс, который чемпионил уже в третьей для него весовой категории и являлся обладателем мирового титула WBA в первом полусреднем весе, проводил объединительный поединок с действующим чемпионом мира IBF и IBO 34-летним намибийцем Джулиусом Индонго. Для последнего этот бой стал первой защитой упомянутых титулов, которые он завоевал в декабре прошлого года в Москве, сенсационно нокаутировав их прежнего владельца россиянина Эдуарда Трояновского уже на первой минуте встречи. Небольшим фаворитом противостояния считался Бёрнс, шансы которого на выигрыш рассчитывались в соотношении примерно 2 к 1. Однако события в ринге развивались по сценарию гостя из Намибии. Пользуясь солидным преимуществом в линейных размерах, Индонго умело выстроил рисунок боя в свою пользу, в итоге добившись победы на выезде единогласным решением судей — 120−108, 118−110 и 116:112, и стал обладателем мировых титулов сразу по трём версиям.

29 апреля. Лондон, Великобритания. Энтони Джошуа (Англия, 19−0−0, 19 KO) — Владимир Кличко (Украина, 64−5−0, 53 KO) — ТКО 11

27-летний чемпион мира IBF в супертяжёлом весе англичанин Энтони Джошуа проводил бой против 41-летнего бывшего многолетнего чемпиона мира украинца Владимира Кличко. Последний не появлялся на ринге с ноября 2015 года, когда потерпел поражение от британца Тайсона Фьюри. Джошуа завоевал мировой титул IBF в апреле прошлого года, нокаутировав прежнего чемпиона — американца Чарльза Мартина. И этот бой стал для Энтони уже третьей его защитой. Но на кону схватки стояли ещё и титулы WBA Super и IBO, которые стали вакантными после того, как их прежний владелец Тайсон Фьюри объявил об уходе из бокса. Небольшим фаворитом являлся Джошуа, вероятность победы которого оценивалась в соотношении от 2 до 2,5 к 1. По ходу поединка бойцы обменялись нокдаунами. Сначала Джошуа в пятом раунде отправил Кличко на настил ринга, а уже в следующей трёхминутке на канвасе оказался британец. Решающей стала 11-я трёхминутка, в которой Джошуа дважды отправил Кличко в нокдаун, а после очередной результативной атаки рефери вмешался и прекратил бой. Для Кличко это поражение стало вторым кряду, чего ранее в его карьере не происходило. Джошуа же сохранил чистый послужной список, состоящий только из досрочных побед, и стал обладателем мировых титулов WBA Super, IBF и IBO.

Главные бои мая

6 мая. Лас-Вегас, Невада, США. Сауль Альварес (Мексика, 48−1−1, 34 KO) — Хулио Сезар Чавес-младший (Мексика, 50−2−1, 32 KO)

Два известных мексиканских боксёра, 26-летний Сауль «Канело» Альварес и 31-летний Хулио Сезар Чавес-младший, проведут 12-раундовый бой, на кону в котором не будет никаких титулов. Поединок пройдёт в заранее согласованной весовой категории до 74,6 кг, которая является промежуточной между лимитами среднего (до 72,6 кг) и суперсреднего (до 76,2 кг) дивизионов. Причём Альварес является действующим чемпионом мира в первом среднем весе, в то время как сын легенды мексиканского бокса в некоторых из своих последних боёв и вовсе забирался в полутяжёлый вес. Однако, ради ожидавшейся мексиканской публикой уже многие годы схватки, соперники всё же решили сойтись на ринге. Явным фаворитом противостояния считается Альварес, шансы которого на победу в букмекерских конторах рассчитываются в соотношении от 6 до 10 к 1. В случае выигрыша в этом бою Альварес может в сентябре встретиться на ринге с действующим чемпионом мира WBC, WBA Super, IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным.

6 мая. Манукау Сити, Новая Зеландия. Джозеф Паркер (Новая Зеландия, 22−0−0, 18 KO) — Разван Кожану (Румыния, 16−2−0, 9 KO)

25-летний доселе непобеждённый на профи-ринге новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер проведёт первую защиту мирового титула WBO, который он завоевал в декабре прошлого года, выиграв по очкам решением большинства судей у мексикано-американца Энди Руиса. Первоначально соперником Паркера должен был стать британец Хью Фьюри, обладающий статусом официального претендента, однако он получил травму в процессе подготовки к бою и снялся с него. В итоге в качестве замены Фьюри Паркеру был подобран двухметровый 30-летний румын Разван Кожану, который располагается на 14-й строчке мирового рейтинга супертяжей WBO. Для него предстоящий поединок станет первой в карьере попыткой завоевать мировой титул. Однако шансов на победу претендента не видит почти никто. Вероятность выигрыша Паркера в некоторых букмекерских конторах достигает совсем уж неприличной пропорции 100 к 1.

20 мая. Нью-Йорк, Нью-Йорк, США. Терренс Кроуфорд (США, 30−0−0, 21 KO) — Феликс Диас (Доминиканская Республика, 19−1−0, 9 KO)

29-летний небитый американец Терренс Кроуфорд, который удерживает пояса чемпиона мира WBC и WBO в первом полусреднем весе, проведёт их очередную защиту в бою против 33-летнего доминиканца Феликса Диаса, для которого это будет первая попытка в карьере стать чемпионом мира. Титул WBO Кроуфорд завоевал ещё апреле 2015 года, и это уже пятая его защита. А поясом WBC Терренс обзавёлся в июле прошлого года и отстаивать его будет во второй раз. Претендент является олимпийским чемпионом 2008 года, однако его карьера на профи-ринге из-за плохого менеджмента была тернистой. Но теперь Диас наконец получил шанс заявить о себе в полный голос, побив одного из лучших действующих боксёров мира, вне зависимости от веса. Вот только шансов на победу в предстоящем бою ему дают немного. Вероятность выигрыша Кроуфорда оценивается букмекерами в диапазоне от 15 до 20 к 1.

20 мая. Токио, Япония. Риота Мурата (Япония, 12−0−0, 9 KO) — Хассан Ндам Нжикам (Франция, 35−2−0, 21 KO)

31-летний японец Риота Мурата и 33-летний камерунский француз Хассан Ндам Нжикам разыграют титул регулярного чемпиона мира WBA в среднем весе, который стал вакантным после недавнего поражения его прежнего владельца американца Дэниела Джейкобса в бою с суперчемпионом мира WBA в этом весе казахстанцем Геннадием Головкиным. На любительском ринге Мурата добрался до вершины, выиграв золотую медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, но в профи-боксе он до этого мировые титулы ещё не оспаривал. Нжикам же ещё в 2012 году на протяжении нескольких месяцев удерживал пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO. Однако фаворитом предстоящей схватки считается ещё не познавший горечи поражений в профи Мурата, который будет боксировать при поддержке родных трибун.

27 мая. Шеффилд, Великобритания. Келл Брук (Англия, 36−1−0, 25 KO) — Эррол Спенс (США, 21−0−0, 18 KO)

31-летний англичанин Келл Брук возвращается на ринг после досрочного поражения в бою за звание чемпиона мира в среднем весе по нескольким версиям от казахстанца Геннадия Головкина, которое он потерпел в сентябре прошлого года. Брук не захотел оставлять вакантным принадлежащий ему мировой титул IBF в полусреднем весе, согласившись отстаивать его против опасного и доселе небитого на профи-ринге 27-летнего американца Эррола Спенса. Для Келла эта защита пояса, завоёванного им в августе 2014 года, будет уже четвёртой. В то время как для Спенса этот поединок станет первой попыткой обзавестись титулом чемпиона мира. Несмотря на то что бой пройдёт в родном городе Брука, его фаворитом рассматривается претендент. Шансы Спенса на победу рассчитываются в букмекерских конторах в небольшом соотношении от 1,5 до 2 к 1.

27 мая. Шеффилд, Великобритания. Джордж Гроувз (Англия, 25−3−0, 18 KO) — Фёдор Чудинов (Россия, 14−1−0, 10 KO)