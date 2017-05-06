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6 мая 2017, 13:28 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанский боксер Курметов завоевал лицензию на чемпионат мира

Казахстанский боксер Адилет Курметов завоевал лицензию на чемпионат мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На чемпионате Азии, который проходит в Ташкенте, Курметов в утешительном поединке победил Чу-Ен Лая из Тайпея. Бой проходил в весовой категории до 60 килограммов.

Уже в первом раунде Курметов отправил соперника в нокдаун, выиграв бой единогласным решением судей.

Напомним, ранее Курметов не смог пробиться в чемпионат Азии, получив рассечение в четвертьфинале. Сегодня, 6 мая, за «золото» турнира посмотрят казахстанцы Василий Левит и Ерик Ельжанов. Чемпионат мира по боксу пройдет в августе в Гамбурге.

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