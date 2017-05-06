Казахстанский боксер Курметов завоевал лицензию на чемпионат мира
Казахстанский боксер Адилет Курметов завоевал лицензию на чемпионат мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На чемпионате Азии, который проходит в Ташкенте, Курметов в утешительном поединке победил
Уже в первом раунде Курметов отправил соперника в нокдаун, выиграв бой единогласным решением судей.
Напомним, ранее Курметов не смог пробиться в чемпионат Азии, получив рассечение в четвертьфинале. Сегодня, 6 мая, за «золото» турнира посмотрят казахстанцы Василий Левит и Ерик Ельжанов. Чемпионат мира по боксу пройдет в августе в Гамбурге.
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