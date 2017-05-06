Казахстанский боксер Курметов завоевал лицензию на чемпионат мира

На чемпионате Азии, который проходит в Ташкенте, Курметов в утешительном поединке победил Чу-Ен Лая из Тайпея. Бой проходил в весовой категории до 60 килограммов.

Уже в первом раунде Курметов отправил соперника в нокдаун, выиграв бой единогласным решением судей.

Напомним, ранее Курметов не смог пробиться в чемпионат Азии, получив рассечение в четвертьфинале. Сегодня, 6 мая, за «золото» турнира посмотрят казахстанцы Василий Левит и Ерик Ельжанов. Чемпионат мира по боксу пройдет в августе в Гамбурге.