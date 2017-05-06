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https://sport.mail.ru/news/boxing/29664351/
6 мая 2017, 13:11 | Бокс | Р-Спорт

Россиянин Саламов нокаутировал хорвата Маркича в бою за титулы чемпиона WBO и IBF

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Российский боксер Умар Саламов победил хорвата Эмиля Маркича в бою за вакантные титулы чемпиона по версиям WBO International и IBF East/West Europe в полутяжелой весовой категории (до 79,3 кг).

Поединок, состоявшийся в субботу в Окленде (Новая Зеландия), завершился победой россиянина техническим нокаутом в четвертом раунде.

Для 22-летнего Саламова эта победа стала 19-й (14 — нокаутом) на профессиональном ринге в 19 боях. 34-летний Маркич потерпел второе поражение при 24 победах (19 — нокаутом).
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