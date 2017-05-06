Россиянин Саламов нокаутировал хорвата Маркича в бою за титулы чемпиона WBO и IBF

Поединок, состоявшийся в субботу в Окленде (Новая Зеландия), завершился победой россиянина техническим нокаутом в четвертом раунде.

Для 22-летнего Саламова эта победа стала 19-й (14 — нокаутом) на профессиональном ринге в 19 боях. 34-летний Маркич потерпел второе поражение при 24 победах (19 — нокаутом).