Бывший чемпион мира Градович проведет следующий бой в сентябре
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Следующий поединок с участием бывшего чемпиона мира по боксу россиянина Евгения Градовича состоится в сентябре. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.
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«Градович и Курбанов проведут следующие бои в сентябре», — сказал Титов.
Градович в пятницу завоевал титул Интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 55,22 кг. В поединке, который прошел в Екатеринбурге, россиянин победил по очкам колумбийца Уго Беррио.
Россиянин Магомед Курбанов, у которого на конец года запланирован бой против американца Шэйна Мосли, техническим нокаутом победил литовца Виргилюса Стапулениса. На кону в поединке стоял титул Интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг.
В активе Градовича 23 победы (девять — нокаутом), на счету Курбанова 11 побед (девять — нокаутом).
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