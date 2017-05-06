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https://sport.mail.ru/news/boxing/29663129/
6 мая 2017, 10:25 | Бокс | Sports.kz

Пинчук: Левит на голову, на две выше своих соперников

Боксер клуба «Astana Arlans» Антон Пинчук поделился со Sports.kz мнением о выступлении казахстанских боксеров на чемпионат Азии-2017.

 — По тяжелому весу хочу сказать, что Василий Левит молодец — хорошо себя проявил. Безоговорочно станет чемпионом Азии — это однозначно. На голову, на две выше своих оппонентов. Я рад за Васю. Вообще, все ребята молодцы, хорошо подготовились. У нас хорошая команда. Единственное, что не всегда получается на голову выше соперников, когда боксируешь против хозяев ринга. Может, сказывается психология, потому что некоторым ребятам не удалось показать весь свой потенциал, — сказал Пинчук.

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