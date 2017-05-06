Пинчук: Левит на голову, на две выше своих соперников

— По тяжелому весу хочу сказать, что Василий Левит молодец — хорошо себя проявил. Безоговорочно станет чемпионом Азии — это однозначно. На голову, на две выше своих оппонентов. Я рад за Васю. Вообще, все ребята молодцы, хорошо подготовились. У нас хорошая команда. Единственное, что не всегда получается на голову выше соперников, когда боксируешь против хозяев ринга. Может, сказывается психология, потому что некоторым ребятам не удалось показать весь свой потенциал, — сказал Пинчук.