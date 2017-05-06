СМИ призвали Альвареса попытаться отвоевать у Головкина титул WBC

«Канело вновь может выиграть титул чемпиона мира WBC, если согласится выйти на ринг против Головкина в сентябре. Вместо того, чтобы расстраиваться тем, что Головкин выиграл этот пояс за пределами ринга, Альваресу следовало бы постараться встретиться с ним в бою и вернуть себе титул. Хотя это и не будет легко. Головкин намного лучше тех соперников, с кем Канело дрался с момента своего поражения Флойду Мэйвезеру в 2013-м. Альваресу следовало бы боксировать с GGG, а не с Хулио Сезаром Чавесом-младшим в эту субботу. В идеале он должен был драться с казахстанцем еще в прошлом мае вместо поединка с Амиром Ханом. Решение биться с Ханом тогда было принято многими как проявление жадности, так как это был денежный поединок без особого риска.

Канело постоянно говорит о своем наследии и о том, как он хочет, чтобы его считали величайшей звездой мексиканского бокса. В таком случае ему нужно действовать, а не говорить. Но когда все дошло до дела, Альварес предпочел освободить свой титул WBC, а не защищать его против Головкина. Беспокоит то, что Канело сожалеет именно о потере титула WBC, а не о срыве боя с Геннадием, — написано в статье.