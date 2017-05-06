Экс-чемпион мира назвал преимущества Альвареса над Головкиным

«У Канело Альвареса много преимуществ в поединке с Головкиным. Посмотрев последний бой GGG я считаю, что у Канело есть шанс. Можно сказать, что Головкин испытывает проблемы со скоростными боксерами, которые много двигаются. Думаю, Канело на такое способен. Если они встретятся в сентябре, Альварес будет владеть большим преимуществом и сможет им воспользоваться», — сказал Баррера в интервью Fight Hub TV.