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6 мая 2017, 8:59 | Бокс | Sports.kz

Экс-чемпион мира назвал преимущества Альвареса над Головкиным

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях мексиканец Марко Антонио Баррера считает, что Сауль «Канело» Альварес превосходит Геннадия Головкина по некоторым качествам, сообщает Sports.kz.

«У Канело Альвареса много преимуществ в поединке с Головкиным. Посмотрев последний бой GGG я считаю, что у Канело есть шанс. Можно сказать, что Головкин испытывает проблемы со скоростными боксерами, которые много двигаются. Думаю, Канело на такое способен. Если они встретятся в сентябре, Альварес будет владеть большим преимуществом и сможет им воспользоваться», — сказал Баррера в интервью Fight Hub TV.

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