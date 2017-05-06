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https://sport.mail.ru/news/boxing/29662252/
6 мая 2017, 8:57 | Бокс | Sports.kz

Сауль Альварес: Головкин не пролил и капли пота за титул WBC

Мексиканский боксер Сауль Альварес обвинил Всемирный боксерский совет в том, что они незаслуженно отдали свой титул чемпиона мира в среднем весе Геннадию Головкину после того, как Канело его освободил, сообщает Sports.kz.

«Я завоевал этот пояс кровью, потом и жертвой, проведя великолепный тренировочный лагерь и побив Мигеля Котто. А когда я освободил титул, они [WBC] отдали его другому парню [Головкину], который не пролил за него и капли пота. Он даже не прошел ни одного тренировочного лагеря, а они просто положили ему титул на стол. WBC — это не та организация, которую можно уважать», — высказался Альварес, чьи слова приводит Los Angeles Times.

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