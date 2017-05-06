Сауль Альварес: Головкин не пролил и капли пота за титул WBC

«Я завоевал этот пояс кровью, потом и жертвой, проведя великолепный тренировочный лагерь и побив Мигеля Котто. А когда я освободил титул, они [WBC] отдали его другому парню [Головкину], который не пролил за него и капли пота. Он даже не прошел ни одного тренировочного лагеря, а они просто положили ему титул на стол. WBC — это не та организация, которую можно уважать», — высказался Альварес, чьи слова приводит Los Angeles Times.