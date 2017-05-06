Президент WBA отправил Кличко письмо со словами поддержки

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Джошуа на стадионе «Уэмбли» победил 41-летнего Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. Украинец трижды побывал в нокдауне, после третьего раза рефери остановил бой. Украинец потерпел пятое поражение (четыре — нокаутом) в 69 поединках.

«Есть несколько слов, которые хотелось бы высказать после тяжелого поражения нашего общего друга Владимира. Он показал выдающуюся борьбу, доказав, что он настоящий чемпион. 29 апреля войдет в историю как одно из самых крупных событий в истории спорта. Яростная битва между Энтони и Владимиром сделала всех нас победителями. У меня никогда не было такой незабываемой ночи, как эта. Все это было бы невозможно без вашего энтузиазма, мужества и желания вывести спорт на другой уровень. Благодарим вас за вашу преданность и возможность WBA стать частью этого момента», — говорит Мендоса в письме менеджеру и команде украинского боксера, которое Кличко опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Кличко поблагодарил Мендосу, написав: «Спасибо за эти слова!».