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https://sport.mail.ru/news/boxing/29661964/
6 мая 2017, 8:24 | Бокс | Р-Спорт

Президент WBA отправил Кличко письмо со словами поддержки

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Хесус Мендоса отправил письмо со словами поддержки украинцу Владимиру Кличко, который в прошлую субботу проиграл британцу Энтони Джошуа бою за титулы чемпиона мира по версиям IBO и IBF и WBA (Super) в супертяжелом весе.

Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто <span class=error>Хесус</span> <span class=error>Мендоса</span> отправил письмо со словами поддержки украинцу Владимиру <span class=error>Кличко</span> который в прошлую субботу проиграл британцу <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> бою за титулы чемпиона мира по версиям IBO и IBF и WBA (Super) в <span class=error>супертяжелом</span> весе. Увеличить
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Джошуа на стадионе «Уэмбли» победил 41-летнего Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. Украинец трижды побывал в нокдауне, после третьего раза рефери остановил бой. Украинец потерпел пятое поражение (четыре — нокаутом) в 69 поединках.

«Есть несколько слов, которые хотелось бы высказать после тяжелого поражения нашего общего друга Владимира. Он показал выдающуюся борьбу, доказав, что он настоящий чемпион. 29 апреля войдет в историю как одно из самых крупных событий в истории спорта. Яростная битва между Энтони и Владимиром сделала всех нас победителями. У меня никогда не было такой незабываемой ночи, как эта. Все это было бы невозможно без вашего энтузиазма, мужества и желания вывести спорт на другой уровень. Благодарим вас за вашу преданность и возможность WBA стать частью этого момента», — говорит Мендоса в письме менеджеру и команде украинского боксера, которое Кличко опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Кличко поблагодарил Мендосу, написав: «Спасибо за эти слова!».
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