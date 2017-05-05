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https://sport.mail.ru/news/boxing/29661281/
5 мая 2017, 23:16 | Бокс | Чемпионат.com

Хопкинс: Кличко нужно провести ещё один бой, но не против Джошуа

Экс-чемпион мира Бернард Хопкинс высказал свою точку зрения относительно дальнейшей карьеры Владимира Кличко, заявив, что тому следует уйти из спорта по собственному сценарию.

Поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям IBF WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа завершился победой британского боксера. Джошуа нокаутировал соперника в 11-м раунде. Увеличить
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© AP 2017

«Если бы я был на месте Кличко, то я бы принимал решение очень быстро и постарался бы вернуться в ринг максимально быстро. Потому что двигатель выключается, и потом его снова придётся заводить. Здесь же нужно действовать в короткие сроки, выйти и победить, проиграть или отбоксировать вничью.

Думаю, Кличко следует вернуться в следующем году, чтобы сказать: «Всем пока, это было весело». Ему надо провести бой с бойцом уровня «Б» или «Б+», но никак не с Джошуа.

Я думаю, что он заслужил написать сценарий для своего ухода из спорта. По моему скромному мнению, некоторые спортсмены, в любом виде, имеют право уйти так, как они того хотят, — приводит слова Хопкинса BoxingScene.

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