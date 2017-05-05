Хопкинс: Кличко нужно провести ещё один бой, но не против Джошуа

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«Если бы я был на месте Кличко, то я бы принимал решение очень быстро и постарался бы вернуться в ринг максимально быстро. Потому что двигатель выключается, и потом его снова придётся заводить. Здесь же нужно действовать в короткие сроки, выйти и победить, проиграть или отбоксировать вничью.

Думаю, Кличко следует вернуться в следующем году, чтобы сказать: «Всем пока, это было весело». Ему надо провести бой с бойцом уровня «Б» или «Б+», но никак не с Джошуа.

Я думаю, что он заслужил написать сценарий для своего ухода из спорта. По моему скромному мнению, некоторые спортсмены, в любом виде, имеют право уйти так, как они того хотят, — приводит слова Хопкинса BoxingScene.