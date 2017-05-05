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«Русский Мексиканец» Евгений Градович проводил сегодня всего лишь второй бой в России. После не очень выразительного первого — было, что доказывать. Плюс Шейн Мозли получил травму и перенес свой бой против Магомеда Курбанова, так что фактически поединок Градовича оказался для большей части публики главным магнитом.

БОКС ПО-МЕКСИКАНСКИ

Россия — страна многонациональная. Малочисленные народы и этнические группы, коренные народы, как ненцы, каряки, ханты и манси, самый известный из которых — Руслан Проводников, сидевший сегодня в рингсайде в Екатеринбурге. И нет ничего удивительного, что есть и как минимум один мексиканец.

Миру нужно больше «Русских Мексиканцев» — примерно так говорили в тот момент, когда Градович стал чемпионом мира. Затем было спорное поражение в Уэльсе от Ли Селби и поражение нокаутом от другого мексиканца, по крови — Оскара Вальдеса.

К рингу Градович на этот раз шел без сомбреро. Он не перестал тренироваться в США, драться в спаррингах с мексиканцами, но сомбреро — не было. Возможно, перед 9 мая он счел, что это просто неуместно. Или просто надоело. Но ты можешь избавиться от сомбреро, и при этом будешь не в состоянии изменить свой стиль. Это именно то, что происходило с экс-чемпионом все последние бои. Уго Беррио — опасный колумбиец с ударом, приличным для этого веса роста и выраженным инстинктом самосохранения — не собирался работать первым номером. Эту радость он оставил сопернику.

Все ошибки и слабые стороны Евгения он мог изучить по видео последних боев.

Тот все устраивал бокс в лучших традициях «старой школы» — все время сближался, лез в размен, пытался провоцировать и наказывать соперников за промахи, но почему-то не получалось никого сломать. Как будто вышел из строя тонкий механизм, рассыпалась система, перестали проходить серии ударов, взрывные комбинации, остались только одиночные удары, которые в этом весе никого не могут отправить в нокаут.

Прессинг стал не таким эффективным, то ли Градович стал беречь свою голову, то ли просто потерял какую-то часть уверенности в себе… Бокс по-мексикански штука очень болезненная, требует полной самоотдачи и определенной свирепости — к финалу боя обычно лица обоих соперников превращаются в нечто мягкое и потерявшее форму, как спелый фрукт, упавший с дерева. За это мы и любим бокс, так?

«НЕ ПОЗВОЛЯЙ ЕМУ ВХОДИТЬ В БЛИЖНИЙ БОЙ!»

К середине боя Градович начал взвинчивать темп и чаще наваливался на Беррио с ударами, и проходить в цель стало больше. Прибавьте сюда удары ниже пояса, по почкам, в затылок — с обеих сторон — и в бою появился нерв и эмоция. Градович более явно перенес вес на переднюю ногу, наклонился к сопернику и стал высматривать цели в районе ребер и под ними. Беррио занервничал, устал и начал промахиваться.

«Не позволяй ему входить в ближний бой!», — кричали колумбийцу в углу. Правый удар через руку доставлял ему много неприятных ощущений. Беррио начал уходить головой вниз почти на каждое движение соперника плечом — и просто стал натыкаться головой на эти удары. Свалить его Градович не мог, но к финалу боя он взял соперника под свой контроль, правда, в глазах судей оказалось, что выглядело все не так убедительно. 114−114 на одной из карточек, 117−111 и 115−114 на двух других, большинством голосов судей Градович побеждает и забирает пояс WBO Inter-Continental.

ВСПОМНИТЬ ВСЕ

В этом новом весе, куда он пришел, на 4 фунта легче прежнего, полулегкого, Градовичу по силам все или почти все боксеры — кроме разве что Гильермо Ригондо и Нонито Донейра. Правда, не имея контракта с Top Rank или Golden Boy, ты автоматически отправляешься в параллельную реальность, где существуешь отдельно от других звезд и их контекста. Теперь Градовича можно видеть в России, но маловероятно, что ему светят большие бои там, за океаном.

В главном бою вечера в Екатеринбурге Магомед Курбанов разбивал и не мог разбить окровавленного после нескольких столкновений головами Виргилиуса Стапулиолиса, согласившегося заменить выбывшего Шейна Мосли.

А в Лас-Вегасе другой мексиканец, сын живой легенды Хулио Сезар Чавес-младший мучительно старался сделать вес для боя с Саулом Альваресом. Если этой ночью все получится — он герой и достойный сын своего отца, который пытался поспорить со всеми, что младший сделает вес. Если нет — он заплатит свою цену, лишится значительной части гонорара, а затем его попытается уничтожить Альварес. А то, что останется от его репутации потом, — уничтожат журналисты. Ему припомнят все: и бесчисленное количество проваленных взвешиваний, и парочку допинг-тестов — и диуретики, и марихуану.

Альваресу, впрочем, тоже нужно будет доказывать, что он готов и хочет драться с Головкиным. Что весь треп до боя — это было не зря. Что они с Чавесом не кучка оборванцев в сомбреро, вытанцовывающих под музыку мариачи, а продолжатели традиций, готовы идти на удар и не ломаться, как в то время, когда бокс был опаснее, текила злее, а мексиканцы чуть более настоящие.

Ладно, слишком много Мексики на сегодня. Джон Уэйн жаловался, что от текилы у него всегда болела голова. Но это потому, что каждый раз, когда он ее пил, то падал со стула.