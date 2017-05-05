Соперник Мосли боксер Курбанов выиграл у Стапулениса в Екатеринбурге

Первоначально 21-летний Курбанов должен был провести поединок с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях 45-летним Шейном Мосли, однако американец получил травму и бой был перенесен. Из-за двух операций сначала поединок был отложен на сентябрь, затем на декабрь.

В четвертом раунде Стапуленис получил серьезное рассечение над глазом, врач разрешил продолжить поединок. В девятом раунде литовец дважды оказался в нокдауне, после третьего падения успел встать на ноги, но был не готов продолжить поединок.

В послужном списке Курбанова теперь 11 побед (9 нокаутом), ни одного поражения. В активе Стапулениса — 27 побед (19 нокаутом), 5 поражений, 1 ничья.