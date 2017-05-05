Хэй: В реванше Джошуа легко победит Кличко

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«Было интересно увидеть Джошуа в таком противостоянии. Я увидел пару вещей, которые я бы использовал против него, если бы наш бой состоялся. Как бы то ни было, в субботу Джошуа сделал большой шаг вперёд, он показал, чего он стоит.

Я уверен, что Кличко будет продолжать боксировать и они проведут реванш, в котором Джошуа легко победит. Энтони становится всё лучше, а Владимир в свой 41 год не сможет продолжать боксировать так, как он сделал это 29 апреля.

Если бы Кличко нажал на педаль газа в шестом раунде, то он бы победил. Но он решил растянуть этот бой и быть аккуратнее, вероятно, он будет упрекать себя за это, — приводит слова Хэя Express.