Четыре казахстанских боксера вышли в финал чемпионата Азии-2017
Казахстанские боксеры провели свои полуфинальные бои на чемпионате Азии-2017, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Sports.kz.
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В финал сумели пробиться четыре казахстанца: Аблайхан Жусупов (весовая категория до 69 килограммов), Ерик Альжанов (81 кг), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг).
Финальные бои состоятся 6 и 7 мая.
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