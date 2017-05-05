Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29659192/
5 мая 2017, 18:22 | Бокс | Sports.kz

Четыре казахстанских боксера вышли в финал чемпионата Азии-2017

Казахстанские боксеры провели свои полуфинальные бои на чемпионате Азии-2017, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Sports.kz.

Казахстанские боксеры провели свои полуфинальные бои на чемпионате Азии-2017 который проходит в Ташкенте (Узбекистан) сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В финал сумели пробиться четыре казахстанца: Аблайхан Жусупов (весовая категория до 69 килограммов), Ерик Альжанов (81 кг), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг).

Финальные бои состоятся 6 и 7 мая.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Определились соперники казахстанцев в финале чемпионата Азии-2017

Определились соперники казахстанцев в финале чемпионата Азии-2017

Казахстанские боксеры Аблайхан Жусупов (весовая категория до 69 килограммов), Ерик Альжанов (81 кг), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг) вышли в финал чемпионата Азии-2017, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
05 мая

Дэн Эмброуз: «Атлас проглотит свои слова, когда Головкин нокаутирует u201eКанелоu201c»

Мырзагали Айтжанов: «Некоторые почему-то думают, что если боксер - призер Олимпиады, то должен выносить соперников одного за другим»

Расписание выступлений казахстанских боксеров в полуфиналах чемпионата Азии-2017