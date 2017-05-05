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https://sport.mail.ru/news/boxing/29659191/
5 мая 2017, 18:22 | Бокс | Sports.kz

Определились соперники казахстанцев в финале чемпионата Азии-2017

Казахстанские боксеры Аблайхан Жусупов (весовая категория до 69 килограммов), Ерик Альжанов (81 кг), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг) вышли в финал чемпионата Азии-2017, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Sports.kz.

Казахстанские боксеры Аблайхан <span class=error>Жусупов</span> (весовая категория до 69 килограммов) <span class=error>Ерик</span> <span class=error>Альжанов</span> (81 кг) Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (91 кг) вышли в финал чемпионата Азии-2017 который проходит в Ташкенте (Узбекистан) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Уже известны имена их соперников по финальным боям:
Аблайхан Жусупов — Шахрам Гиясов (Узбекистан)
Ерик Альжанов — Бектемир Меликузиев (Узбекистан)
Василий Левит — Сумит Сангван (Индия)
Камшыбек Кункабаев — Баходир Джалолов (Узбекистан).

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