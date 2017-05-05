Определились соперники казахстанцев в финале чемпионата Азии-2017
Казахстанские боксеры Аблайхан Жусупов (весовая категория до 69 килограммов), Ерик Альжанов (81 кг), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг) вышли в финал чемпионата Азии-2017, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Уже известны имена их соперников по финальным боям:
Аблайхан Жусупов — Шахрам Гиясов (Узбекистан)
Ерик Альжанов — Бектемир Меликузиев (Узбекистан)
Василий Левит — Сумит Сангван (Индия)
Камшыбек Кункабаев — Баходир Джалолов (Узбекистан).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter