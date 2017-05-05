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5 мая 2017, 18:21 | Бокс | Sports.kz

Расписание боев казахстанцев в финале чемпионата Азии-2017

В финал чемпионата Азии-2017, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), вышли четыре казахстанских боксера: Аблайхан Жусупов (весовая категория до 69 килограммов), Ерик Альжанов (81 кг), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг), сообщает Sports.kz.

В финал чемпионата Азии-2017 который проходит в Ташкенте (Узбекистан) вышли четыре казахстанских боксера: Аблайхан <span class=error>Жусупов</span> (весовая категория до 69 килограммов) <span class=error>Ерик</span> <span class=error>Альжанов</span> (81 кг) Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (91 кг) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Расписание финальных боев с их участием выглядит следующим образом:

6 мая (суббота)
Вечерняя сессия (с 19:00 по астанинскому времени)
81 кг. Финал. Ерик Альжанов — Бектемир Меликузиев (Узбекистан)
91 кг. Финал. Василий Левит — Сумит Сангван (Индия)

7 мая (воскресенье)
Вечерняя сессия (с 19:00)
69 кг. Финал. Аблайхан Жусупов — Шахрам Гиясов (Узбекистан)
+91 кг. Финал. Камшыбек Кункабаев — Баходир Джалолов (Узбекистан).

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