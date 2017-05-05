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5 мая 2017, 18:08 | Бокс | Sports.kz

Казахстанский супертяжеловес вышел в финал чемпионата Азии-2017

Полуфинальный бой на чемпионате Азии-2017 по боксу в Ташкенте провел казахстанец Камшыбек Кункабаев в весе свыше 91 килограмма, пишет Sports.kz.

Полуфинальный бой на чемпионате Азии-2017 по боксу в Ташкенте провел <span class=error>казахстанец</span> Камшыбек Кункабаев в весе свыше 91 килограмма пишет Sports.kz. Увеличить
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Его соперником был представитель Йордании Хуссейн Яшаиш. Казахстанец был сильнее и победил благодаря дисквалификации соперника.

Напомним, ранее «бронзу» турнира завоевали Азамат Исакулов (52 кг), Кайрат Ералиев (56 кг), Бекдаулет Ибрагимов (64 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг), в свою очередь Аблайхан Жусупов (69 кг), Ерик Альжанов (81 кг) и Василий Левит (91 кг) пробились в финал.

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