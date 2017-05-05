Казахстанский супертяжеловес вышел в финал чемпионата Азии-2017

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Его соперником был представитель Йордании Хуссейн Яшаиш. Казахстанец был сильнее и победил благодаря дисквалификации соперника.



Напомним, ранее «бронзу» турнира завоевали Азамат Исакулов (52 кг), Кайрат Ералиев (56 кг), Бекдаулет Ибрагимов (64 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг), в свою очередь Аблайхан Жусупов (69 кг), Ерик Альжанов (81 кг) и Василий Левит (91 кг) пробились в финал.