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https://sport.mail.ru/news/boxing/29659017/
5 мая 2017, 18:07 | Бокс | Sports.kz

Кункабаев сразится с узбеком Джалоловым в финале чемпионата Азии-2017

Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев, выступающий в весовой категории свыше 91 килограмма, узнал своего соперника по финалу чемпионата Азии-2017, который проходит в Ташкенте, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев выступающий в весовой категории свыше 91 килограмма узнал своего соперника по финалу чемпионата Азии-2017 который проходит в Ташкенте сообщает Sports.kz. Увеличить
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В решающем бою за золотую медаль Кункабаев встретится с боксером из Узбекистана Баходиром Джалоловым, в полуфинале не оставившим шансов сирийцу Мохаммеду Мулайесу.

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