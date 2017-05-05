Кункабаев сразится с узбеком Джалоловым в финале чемпионата Азии-2017
Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев, выступающий в весовой категории свыше 91 килограмма, узнал своего соперника по финалу чемпионата Азии-2017, который проходит в Ташкенте, сообщает Sports.kz.
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В решающем бою за золотую медаль Кункабаев встретится с боксером из Узбекистана Баходиром Джалоловым, в полуфинале не оставившим шансов сирийцу Мохаммеду Мулайесу.
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