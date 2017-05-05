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https://sport.mail.ru/news/boxing/29658846/
5 мая 2017, 17:51 | Бокс | Sports.kz

Соперником Жусупова в финале чемпионата Азии-2017 станет узбек Гиясов

Определился соперник казахстанского боксера Аблайхана Жусупова по финалу чемпионата Азии-2017, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Sports.kz.

Определился соперник казахстанского боксера Аблайхана <span class=error>Жусупова</span> по финалу чемпионата Азии-2017 который проходит в Ташкенте (Узбекистан) сообщает Sports.kz. Увеличить
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За «золото» в весовой категории до 69 килограммов Жусупов поспорит с местным боксером Шахрамом Гиясовым, победившим иранца Саджада Каземзадехпоштири.

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