Соперником Жусупова в финале чемпионата Азии-2017 станет узбек Гиясов
Определился соперник казахстанского боксера Аблайхана Жусупова по финалу чемпионата Азии-2017, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Sports.kz.
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За «золото» в весовой категории до 69 килограммов Жусупов поспорит с местным боксером Шахрамом Гиясовым, победившим иранца Саджада Каземзадехпоштири.
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