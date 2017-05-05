Василий Левит: Нужно забыть Олимпиаду и двигаться дальше

— Даже один раунд не провел, — говорит Василий. — Судья остановил бой. Хотелось поработать. Соперник неудобный, действовал коряво.



— Есть ли какое-то неудовлетворение от того, что не провели бой полностью? Вы сейчас, например, торопитесь потренироваться в зале.



— Любой человек хочет выиграть бой любой ценой. Конечно, хотелось подольше побоксировать. По ходу турнира набираю форму. Завтра предстоит тяжелый бой в финале.



— Можно ли говорить о вашем доминировании в этом весе в Азии? Все-таки вы — призер Олимпиады.



— Олимпийские Игры уже в истории. Это было давно. Нужно забыть Олимпиаду и двигаться дальше.

Источник: Казахстанская федерация бокса.