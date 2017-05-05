Василий Левит: Нужно забыть Олимпиаду и двигаться дальше
Казахстанец Василий Левит в интервью
пресс-службе Казахстанской федерации бокса рассказал о своем полуфинальном поединке чемпионата Азии против боксера из Сирии.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Даже один раунд не провел, — говорит Василий. — Судья остановил бой. Хотелось поработать. Соперник неудобный, действовал коряво.
— Есть ли
— Любой человек хочет выиграть бой любой ценой. Конечно, хотелось подольше побоксировать. По ходу турнира набираю форму. Завтра предстоит тяжелый бой в финале.
— Можно ли говорить о вашем доминировании в этом весе в Азии?
— Олимпийские Игры уже в истории. Это было давно. Нужно забыть Олимпиаду и двигаться дальше.
Источник: Казахстанская федерация бокса.
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