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5 мая 2017, 17:42 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Василий Левит: Нужно забыть Олимпиаду и двигаться дальше

Казахстанец Василий Левит в интервью пресс-службе Казахстанской федерации бокса рассказал о своем полуфинальном поединке чемпионата Азии против боксера из Сирии.

<span class=error>Казахстанец</span> Василий Левит в интервью <nobr>пресс-службе</nobr> Казахстанской федерации бокса рассказал о своем полуфинальном поединке чемпионата Азии против боксера из Сирии. Увеличить
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— Даже один раунд не провел, — говорит Василий. — Судья остановил бой. Хотелось поработать. Соперник неудобный, действовал коряво.

— Есть ли какое-то неудовлетворение от того, что не провели бой полностью? Вы сейчас, например, торопитесь потренироваться в зале.

— Любой человек хочет выиграть бой любой ценой. Конечно, хотелось подольше побоксировать. По ходу турнира набираю форму. Завтра предстоит тяжелый бой в финале.

— Можно ли говорить о вашем доминировании в этом весе в Азии? Все-таки вы — призер Олимпиады.

— Олимпийские Игры уже в истории. Это было давно. Нужно забыть Олимпиаду и двигаться дальше.

Источник: Казахстанская федерация бокса.

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